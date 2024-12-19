冷氣團發威平地低溫探10度 清晨玉山現霧淞及雨淞

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（中央社記者余曉涵台北19日電）大陸冷氣團發威，玉山今天清晨也出現霧淞及雨淞現象。氣象專家吳德榮說，今天北台整天陰冷，中南部亦偏冷；今晚至明晨、因輻射冷卻加成，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下。

受到大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測，今天上午平地最低溫出現在離島的馬祖只有攝氏7.7度，台灣本島最低溫則出現在新北市石碇，只有10.1度。

中央氣象署也持續針對新北市等8縣市發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，橙色燈號（非常寒冷）地區為新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）燈號區域為基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

冷氣團發威加上水氣配合下，氣象署表示，玉山氣象站今天清晨觀測到霧淞及雨淞現象。

氣象署說，霧淞亦為固態水之一，雖看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同。兩者的差別在於霜為水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞則是過冷水滴碰到可作為凝固的表面而結冰。

雨凇則是過冷的雨滴或毛雨將落在氣溫0度或以下的地上物，凍結成一層光華而透明的冰。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天大陸冷氣團影響北台整天陰冷，中南部亦偏冷，今晚至明晨、因「輻射冷卻」加成，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖、以保健康。

吳德榮說，今天中層雲由西南方移入，各地雲量多，北部、東半部地區有局部短暫雨的機率，中南部山區亦有局部短暫雨、高山有飄雪機率。

吳德榮表示，明天中層雲漸遠離，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，冷空氣漸減弱、氣溫略回升，早晚偏冷，不過明晨仍有輻射低溫，應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，21日下午起至23日清晨又一波大陸冷氣團南下，天氣再轉冷，因夜間「輻射冷卻」加成，部分平地清晨的最低氣溫將降至10度以下，21日起西半部為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的天氣。

吳德榮說，23日白天起至26日耶誕前後，冷空氣減弱，各地雲量偏多，氣溫逐日緩升，至於27日之後這波冷空氣，由於模擬已久，歐（ECMWF）、美（GFS）模式皆存在很大的「不確定性」，時而調強、時而調弱，應續觀察模式的調整。（編輯：李淑華）1131219

大陸冷氣團搭配水氣，19日清晨玉山氣象站觀測到霧淞及雨淞，將樹梢染成一片雪白。（中央氣象署提供）中央社記者余曉涵傳真 113年12月19日