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吳德榮：各地多雲時晴高溫31度 13日鋒面快速通過

2025/4/11 08:33（4/11 08:37 更新）
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圖為新北市淡水民眾趁天氣好轉出門走走。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北11日電）氣象專家吳德榮今天指出，今天到明天下午多雲時晴，各地高溫回升至31度以上，13日鋒面快速通過後，14日到18日各地暖熱如夏。

中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖、金門及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，基隆、桃園及苗栗已或將出現能見度不足200公尺的現象，彰化及新北能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至明天下午，多雲時晴、西半部晨易起霧，各地區高溫回升至攝氏31度以上，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，明晚至13日清晨鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，氣溫下降，13日白天起天氣好轉，雨過天青。

吳德榮指出，14至16日移動高壓影響，各地白天晴熱如夏，高溫升至32度以上、南部更達35度，早晚因輻射冷卻、明顯偏冷，日夜溫差大，相對濕度極低、少見的天乾物燥，也應注意。

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吳德榮表示，17、18日高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧，18日山區午後有局部陣雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，19日另一波鋒面快速掠過，有局部陣雨或雷雨的機率，20日鋒面遠離，天氣好轉。（編輯：李錫璋）1140411

#吳德榮
#濃霧特報
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