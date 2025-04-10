郵輪8日基隆出發故障停那霸 旅客組自救會促退費

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（中央社記者王朝鈺、余曉涵基隆10日電）歌詩達郵輪莎倫娜號8日搭載3536名旅客從基隆出發，因機械故障停留日本沖繩那霸。船上旅客組自救會要求船方退回旅費並支付到港後返家交通費，尚待與船方協商。

歌詩達郵輪發出聲明表示，因船隻技術問題，已在相關主管機關管理下啟動修復程序，預計船舶將在12日抵達基隆港，會比原訂計劃晚1天，船上旅客則將提供50美元的信用額度。

至於11日到14日的下一波航程，將因不可抗力因素取消。歌詩達郵輪指出，將提供擇期免費相同艙等，6月25日到9月3日之間，從基隆出發的歌詩達莎倫娜號航程，並提供參加此方案的遊客每間艙房100元美金的消費金額，若無法接受的旅客可以選擇取消航程，並辦理退款。

另外，明天交通部航港局將會同相關單位召開協調會，目前研判此船隻不會像上次的地中海榮耀號拋錨這麼久。

船上旅客楊姓男子今天晚間向中央社記者表示，莎倫娜號8日從基隆港出發，原定9日下午抵達日本沖繩那霸港，10日至石垣島，11日上午8時返抵基隆港。船方公告因機械故障，目前整船旅客仍在沖繩那霸，由於郵輪需要維修，已從若狹碼頭移到安謝新港，預計12日上午才會回到台灣。

楊男指出，旅客已組成自救會，要求船方退回已繳交旅費，並支付到港後返家交通費，但船長回應無法決定，待回報公司討論後才能答覆。至於需要多久時間，仍是未知數。

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他表示，船方僅提供每名旅客50美元（約新台幣1641元）額度在郵輪上使用，而原本不收費的餐廳持續供餐，也不需額外付費，目前未聽說有急重症旅客需要救援，但有部分旅客反映，因行程延後攜帶藥物恐怕不夠。

楊男指出，因安謝新港距離市區較遠，船方已安排免費接駁車供旅客搭乘至那霸市區，根據郵輪最新公告，旅客今天最遲可在今天深夜11時59分前回船，若想延長上岸時間，最晚必須在明天下午2時前回船。（編輯：戴光育）1140410