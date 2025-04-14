歌詩達郵輪故障僅補償50美元 消基會批不負責任

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）歌詩達郵輪莎倫娜號8日搭載3536名旅客從基隆港前往日本，因機械故障影響行程，歸咎不可抗力因素。消基會今天表示，賠償僅50美元，這是不負責任的，應建立合理賠償機制。

莎倫娜號因機械故障停滯在沖繩那霸維修，取消石垣島行程，延誤1天至12日上午返港。根據業者聲明，賠償乘客每人50美元，免收這趟的服務費，另提供100美元但須明年底前再度搭乘歌詩達郵輪時折抵船上消費。

消費者文教基金會透過新聞稿表示，歌詩達郵輪公司稱此次事件是「不可抗力」因素，消費者普遍不滿、缺乏信心，因為一下子可下船到沖繩玩，一下子又不准，賠償僅以每人50美元「打發」消費者，是不負責任的。

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消基會呼籲歌詩達郵輪公司，應提升透明度，及時向旅客說明事件進展、解答疑問；建立合理、相應的賠償機制，尤其這次取消石垣島行程，也當賠償；應考慮建立保險制度，分攤各項可能風險，以設立良好賠償機制。

消基會舉例，去年12月上旬同樣發生機件故障的MSC地中海郵輪「榮耀號」，宣布取消航程後，除安排接駁航班送旅客返回台灣，並全額退還郵輪船票費用；繼續留在日本，賠償每人不超過200美元或等值貨幣，到海外者賠償每人不超過400美元或等值貨幣，作為交通費用；未來航程也提供抵用券，適用任何可用航次。（編輯：吳素柔）1140414