榮耀號故障台灣旅客滯留沖繩 郵輪公司安排10日包機

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）郵輪地中海榮耀號因故障滯留日本沖繩，船上1800餘名台灣旅客，部分已自行搭機返台；郵輪公司今天晚間表示，已安排明天包機航班，有信心在11日讓所有旅客搭機返台。

地中海榮耀號4日搭載4341名旅客從基隆港出發，前往日本展開5天4夜航程，原定中途停靠宮古島、那霸及石垣島，8日上午返回基隆港；因引擎故障滯留那霸，取消後續行程及8日從基隆港出發航次，郵輪公司已派遣工程師登船維修。

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郵輪公司晚間發布聲明稿指出，經積極與日本及台灣相關部門溝通，也與旅行社及航空公司接洽後，許多台灣旅客已預訂到商業航班，今天與明天會搭機返程；此外，公司也已安排明天包機航班，現正收集旅客相關資訊，協助旅客登機。

交通部今天表示，截至昨天為止，民航局已協調華航及長榮，於今天及明天放大機型共5航班協助旅客返台，今天增加328個座位、明天增加420個座位，將由船方全額支付機票。（編輯：陳仁華）1131209