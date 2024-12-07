榮耀號故障停那霸港搶修 12/8基隆出發航程取消

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）郵輪地中海「MSC榮耀號」4日從基隆港出發展開5天4夜航程，今天發生故障停在日本那霸港搶修中，船上廣播取消石垣島行程，船務代理商通知各旅行社，取消明天從基隆港出發航程。

榮耀號此航次4日載運4341名旅客從基隆港出發，行程有宮古島、那霸、石垣島，預計明天回到基隆港。船上1名女遊客在YouTube上傳影片指出，一早醒來，睜開眼睛時郵輪原應已抵達石垣島，但因發生技術問題，仍停靠在那霸港，船上上午以英文、中文、日文、韓語廣播通知旅客。

影片中，根據船上廣播，工程團隊仍在努力解決技術問題，很遺憾，目前無法提供具體出發時間，在等待消息的同時，旅客可以放鬆身心享受船上各項設施，將隨時通知最新情況，而石垣港行程已取消，岸上觀光將退款。

這名女遊客說，何時出發返回基隆不得而知，也還沒提到補償部分，就靜候消息，她認為與其郵輪在公海「拋錨」，停在那霸港修理，對所有旅客是相對安全，不會去丟雞蛋，如果最後郵輪不能出發，至少還可搭飛機回台灣。

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船務代理商下午發文相關單位指出，地中海郵輪「MSC榮耀號」由於技術原因，需要停在那霸港進行維護工作，這意味著需要取消明天郵輪行程。

對於旅客相關問題，郵輪公司正透過各旅行社通知明天要搭船的乘客航程取消，考量到可能沒有被通知到的旅客，明天會派工作人員在西岸碼頭待命。滯留那霸港的台籍旅客返國問題，郵輪公司也會做好後續安排，賠償部分，也將由郵輪公司統一公布。（編輯：戴光育）1131207