榮耀號故障滯留那霸 郵輪公司提出退費等補償

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）郵輪地中海榮耀號因故障滯留日本那霸，1名日籍女子今天到基隆港準備搭船時，得知航程取消感到驚訝，直說「那該怎麼辦」，郵輪公司也提出全額退費及航程抵用券等補償。

郵輪公司發出聲明表示，原定今天在基隆下船1880名台灣旅客滯留那霸，現正預訂飛機航班及安排包機，協助旅客明天返台。若旅客希望自行安排交通，也會補償日本境內交通費不超過200美元（約新台幣6190元），日本境外不超過400美元（約新台幣1萬2381元）額度。

郵輪公司指出，無論4日出發或預定今天出發的旅客，將全額退還郵輪船票款項，並提供未來航程抵用券，每艙第1名、第2名旅客的未來航程抵用券金額，相當於支付的郵輪船票金額的50%，每艙第3名、第4名旅客未來航程抵用券金額為75美元（約新台幣2321元），抵用券有效期至明年12月31日，適用地中海郵輪任何可用航次。

地中海榮耀號4日搭載4341名旅客從基隆港出發，前往日本展開5天4夜的航程，中途停靠宮古島、那霸和石垣島，原定今天上午返回基隆港，因引擎發生故障滯留那霸，取消後續行程及今天從基隆港出發航次，郵輪公司已派遣工程師登船維修，預計10日再出發回基隆港。

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原定今天有2100名旅客在基隆港登船，旅行社雖已通知多數旅客取消航程，上午也派員到基隆港西岸碼頭張貼停航公告，但仍有旅客未接獲通知，1名日籍女子上午撐傘帶著穿著粉色和服女童，拖著行李來到基隆港西岸碼頭。

現場工作人員上前告知航次已取消，女子驚訝直問「船壞掉了嗎，那該怎麼辦」，她原本預計搭船到石垣島，再搭機到東京，女子拿起手機錄影，還跟現場媒體索取錄影畫面，提到這種事情不常發生，所以有畫面很有趣。（編輯：張銘坤）1131208