榮耀號故障近2千人滯留沖繩 旅客搭機返台

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（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）郵輪地中海榮耀號因故障滯留日本沖繩，部分旅客趕著上班今天搭機返台，有旅客說第一次遇到郵輪故障，也有旅客認為業者除了退費還有補助交通費，感受到解決問題誠意。

地中海榮耀號4日搭載4341名旅客從基隆港出發，前往日本展開5天4夜的航程，中途停靠宮古島、那霸和石垣島，原定8日上午返回基隆港，因引擎發生故障滯留那霸，取消後續行程及8日從基隆港出發航次，郵輪公司已派遣工程師登船維修，預計10日再出發回基隆港。

郵輪公司後續發出聲明表示，原定8日在基隆下船1880名台灣旅客滯留那霸，因此正預訂飛機航班及安排包機，協助旅客9日返台。若旅客希望自行安排交通，也會補償日本境內交通費不超過200美元（約新台幣6190元），日本境外不超過400美元（約新台幣1萬2381元）額度。

部分旅客今天早上搭乘樂桃班機從沖繩返抵桃園國際機場，不願具名的旅客表示，行程大約延誤了1天，因為要趕著上班，只好改搭飛機回台，當時在得知郵輪故障後，就事先在網路上購票，不過位子不多並不好訂，幸好業者除了全額退費，還提供交通費用補助。

另一名女士說，原本郵輪計劃6日晚間離港前往石垣島，但隨後便廣播可能延遲要旅客等候通知，一度也傳出引擎故障，但都沒有給予正確的訊息，直到隔天都沒有發船，部分旅客只好改搭飛機回台，原本因搭乘郵輪所以購買的商品較多，只能自己留意行李重量，之後還有相關的申請作業可能會比較麻煩。

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另一名旅客說，業者的服務態度很好、也很有責任，除退費之外，也補助飛機票的費用展現很多誠意，部分台灣人自願留下想要等到船修好再坐回基隆，不過聽說船可能修不好了，所以大家都要改搭飛機回台，這次除了石垣島之外，其他的行程都已經完成，還是覺得很有價值。

另一名女性旅客則說，自己曾經有過3次搭乘郵輪的經驗，還是第一次遇到郵輪壞掉的狀況。（編輯：張銘坤）1131209