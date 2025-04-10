1月交通死亡創近3年新低 行人死亡歷年同期最少

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部今天舉行道安記者會，公布1月交通事故統計，整體30日死亡242人，為近3年來同期最低；其中行人死亡25人，是歷年同期最少。

總統賴清德上任後宣示，希望2030年交通事故死亡率降低50%（相較2023年）。

交通部積極改善道安，3月初曾公布去年行人死亡人數是2008年來最低，今天公布1月的行人死亡25人，是歷年來同期最低。

交通部統計，2025年1月整體30日交通死亡人數是242人，較2023年同期減少34人（降幅12.3%），死亡人數是近3年來同期最低。

另外，以A1事故（24小時內死亡）來看，今年1到2月整體交通事故死亡273人，較2023年同期減少58人（降幅17.5%）；行人38人，較2023年同期少10人（降幅20.8%）

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交通部長陳世凱說，整體道安狀況往好的方向走，今年持續提升行人安全，各縣市改善或增設共120.75公里人行道、減少703處路側障礙，公路局會改善5000處路口，其中400處路口照明將強化，另改善6公里人行道，並少130處路側障礙物。

交通部統計，2024年到2025年3月，民眾通報路口改善成案件數2917件，到2025年3月，已完成2517件；2025年還會完成1316處路口行人安全設施改善。（編輯：陳政偉）1140410