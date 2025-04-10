加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

1月交通死亡創近3年新低 行人死亡歷年同期最少

2025/4/10 17:21（4/10 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市大同區行人過馬路。（中央社檔案照片）
圖為台北市大同區行人過馬路。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部今天舉行道安記者會，公布1月交通事故統計，整體30日死亡242人，為近3年來同期最低；其中行人死亡25人，是歷年同期最少。

總統賴清德上任後宣示，希望2030年交通事故死亡率降低50%（相較2023年）。

交通部積極改善道安，3月初曾公布去年行人死亡人數是2008年來最低，今天公布1月的行人死亡25人，是歷年來同期最低。

交通部統計，2025年1月整體30日交通死亡人數是242人，較2023年同期減少34人（降幅12.3%），死亡人數是近3年來同期最低。

另外，以A1事故（24小時內死亡）來看，今年1到2月整體交通事故死亡273人，較2023年同期減少58人（降幅17.5%）；行人38人，較2023年同期少10人（降幅20.8%）

google news透過 Google News追蹤中央社

交通部長陳世凱說，整體道安狀況往好的方向走，今年持續提升行人安全，各縣市改善或增設共120.75公里人行道、減少703處路側障礙，公路局會改善5000處路口，其中400處路口照明將強化，另改善6公里人行道，並少130處路側障礙物。

交通部統計，2024年到2025年3月，民眾通報路口改善成案件數2917件，到2025年3月，已完成2517件；2025年還會完成1316處路口行人安全設施改善。（編輯：陳政偉）1140410

交通部10日舉行行人道安記者會，公布1月交通事故統計。交通部長陳世凱（中）指出，整體道安狀況往好的方向走，2025年會持續提升行人安全，於各縣市改善或增設共120.75公里人行道。中央社記者汪淑芬攝 114年4月10日
交通部10日舉行行人道安記者會，公布1月交通事故統計。交通部長陳世凱（中）指出，整體道安狀況往好的方向走，2025年會持續提升行人安全，於各縣市改善或增設共120.75公里人行道。中央社記者汪淑芬攝 114年4月10日
延伸閱讀
專題／禮讓行人下一步？台灣的車道還可以怎麼進化北市設全國首個行人優先區 車輛限速20公里 禁喇叭、行人無肇責行人庇護島擋路中釀車禍？防駕駛「切西瓜」作用你必須知道馬路標示小改變行人安全大提升 斑馬線後退、綠底枕木紋各有妙用專訪／交通部長陳世凱：行人在斑馬線被撞是國恥 今年修法重罰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：