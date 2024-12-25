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北市設全國首個行人優先區 車輛限速20公里 禁喇叭、行人無肇責

2024/12/25 15:10（12/25 15:51 更新）
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北市信義區嘉興里嘉興街175巷9弄成為首個行人優先區。（圖取自facebook.com/MGCY.CHENG）
北市信義區嘉興里嘉興街175巷9弄成為首個行人優先區。（圖取自facebook.com/MGCY.CHENG）
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市續推行人友善，宣布大學里之後在龍泉里推動第2個行人友善區；此外嘉興里嘉興街175巷9弄成為首個行人優先區，道路皆可走，車輛限速20公里、禁喇叭，若有事故行人無肇責。

北市交通局今天舉行「龍泉里行人友善區及嘉興里行人優先區」記者會，表示交工處在信義區嘉興里嘗試打造行人優先區，為嘉興街175巷9弄，有別於以往「行人靠邊走」的觀念，在行人優先區，道路全寬都可走，車輛限速20公里且須禮讓行人，不能鳴按喇叭；在此區域內的汽、機車與行人發生肇事，行人無肇責。

交通治理科長林育生表示，因應內政部國土署推動行人安全設施條例細則，北市也是全國首處的行人優先區，為提醒駕駛，路段入口有牌面及彩繪壓花鋪面，路段設置瀝青減速丘。

嘉興里長鄭智耀說，里內巷弄狹小但居民有停車需求，難以取消停車格改畫標線型人行道，因此採用行人優先區，目前實施約1週，駕駛的確會放慢車速，只要能維護行人安全、降低車速措施都希望慢慢試行。

台北市交通局表示，全國首處行人優先區由信義區嘉興里拔得頭籌，道路全寬可行走，車輛限速20公里，且須禮讓行人，不能鳴按喇叭。發生人車碰撞時，汽車肇事責任為全責。（台北市交通局提供）中央社記者陳怡璇傳真 113年12月25日
台北市交通局表示，全國首處行人優先區由信義區嘉興里拔得頭籌，道路全寬可行走，車輛限速20公里，且須禮讓行人，不能鳴按喇叭。發生人車碰撞時，汽車肇事責任為全責。（台北市交通局提供）中央社記者陳怡璇傳真 113年12月25日

交通局並表示，繼民國112年大安區大學里推動全市首個交通友善區後，今年在大安區龍泉里推動第2個行人友善區。

里長龎維良說，師大學生常在這裡活動，行人通行量高，外送需求也多，機車常常車速較快，所以積極爭取規劃交通友善區，目前龍泉街（和平至龍泉街39巷）及龍泉街39巷，透過標線改造，延伸轉角標線型人行道使路口縮小，搭配楔形標線，使駕駛接近路口時，因道路縮減及視覺變化需小心及減速，同時，也設置組裝式減速丘，讓駕駛人必須減速才能平緩通過。

後經現場實測，龍泉街汽車車速相較實施前下降25%（實施後時速19.17公里），機車車速下降32%（實施後時速21.22公里），有效讓車輛減速。

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林育生說，交通友善區是一個概念，每個里條件不同，已在12個行政區里幹事工作會報簡報過，有19個里有興趣申請試辦，交通局會先評估該里事故類型、面積、路寬、居住密度等，因地制宜規劃友善行人環境。

交通局補充，已推行的通學巷也擴大成通學區，民權國小周遭民權東路四段、新中街、富錦街和三民路等已實施；民權東路口有行人庇護島、行穿線退縮，部分道路行穿線以彩繪標記，速限50公里降低至30公里。（編輯：方沛清）1131225

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