道安標線革新3 / 通學區起終點標誌 底色螢光黃清晨黃昏易辨識

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交通部為改善行人地獄，全面強化道安，將修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增視覺化減速標線、行人穿越線得塗綠底並應與橫交道路緣間距3到5公尺、設置通學區等，部分縣市試辦成效良好，交通部要全台跟進。

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（中央社記者汪淑芬、陳怡璇台北22日電）守護兒童安全上下學，除了靠老師或志工站導護，交通部建議學校四周可以劃設通學巷弄、設置醒目的螢光底色標誌，目前縣市試辦結果還算滿意，強調要事先做好鄰里溝通。

靖娟兒童安全基金會於2022年，針對6都共30所學校的校園圍牆周圍及校園向外延伸150公尺內主要的通學路線的調查，發現雙北地區的學校周圍大多是速限30公里，中南部的學校大多無速限標誌，有學校外道路雖有標誌，速限卻高達60公里。

鑑於車速快、車流量大，學童上下學比較危險，交通部門將修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增標示通學區起點及終點標誌及速限，參考美國及台北市的做法，規範通學區起點及終點標誌底色為螢光黃，清晨及黃昏易於辨識，提醒駕駛人在上下學時段當心兒童或行人。

依據「校園周邊人行空間改善參考指引」，學校四周150公尺範圍內可為通學區，通學區範圍內的道路（含巷、弄）皆為通學道路，各縣市政府或學校等相關單位可視學校所處位置（如位處郊區）或其他需求，可將通學區由學校四周範圍150公尺擴大至500公尺或以上。

台北市政府訂今年為交通安全年，推學校通學步道專案，從光復國小等24校開始，目標民國116年改善完畢全市280所中小學的行人環境。

北市交通管制工程處設施科長黃俊翰說，台北市推動的通學巷，主要是以時段管制，例如在上下學時間訂定一段時間禁止汽機車進入與騎自行車，通常是學校與當地居民已有一定共識，透過教育局申請設置。

黃俊翰說，台北市已有52所學校設置通學巷，從國小到高中都有，一般而言會從學校周邊4個街廓開始檢討，或是校方認為某路段有管制必要，交工就會評估；地點與管制時段，因每所學校作息不同，會稍有調整，有些學校30分鐘、有些會管制到1小時。

黃俊翰說，因為通學巷概念是直接用時段去管制車輛進出，勢必對當地居民生活造成影響，範圍、時間等都需要好好溝通，目前實行起來都沒有收到什麼負面評價，民眾應該都算滿意。

敦化國小從民國111年開始在路面及紅綠燈上標示通學巷，校長劉建男表示，無論是行人專用時相、降低速限或是設為單行道，只要是以學童安全為考量，大多數人都會認同立意良善並樂觀其成，但這些措施勢必對社區居民造成影響，上路前必須審慎溝通。

劉建男說，若一味嘉惠學生，恐怕造成民眾反彈聲音，導致學校與社區關係緊張，這對於辦學無益，因此敦化國小在試辦通學巷管制前，交工處有先與里長、里民說明並討論，達成時段性禁止車輛通行的共識才實施。

台北市國小家長會聯合會總會長吳政鴻說，家長對於設置通學區、通學巷一定是樂見其成，但用路人會有不同想法，所以劃設前必須與當地居民充分溝通，讓社區一起維護學童安全，並享受更順暢的交通。

吳政鴻表示，通學區設置標線或標誌是正確的方向，但並不是設完就沒事了，仍有許多方面可以精進學童交通安全，例如在接送區裝設科技執法，取締停等過久的車輛；或是補助各校在危險路口派導護。

除了以時段管制，在改善學校周邊路口標線部分，黃俊翰說，今年目標是在147所國小周邊繪製棋盤格與黃色行穿線，尤其在無號誌路口；經實測視覺對比度提升11%，可視距離更長，讓駕駛遠遠就能看見有行穿線而放慢速度，在夜間效果更好。（編輯：陳清芳）1130322