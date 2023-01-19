導護志工守護學生安全 張民健22年風雨無阻

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新北市五股國小榮譽家長會長張民健（右）擔任導護志工22年，守護學生交通安全，他19日最後一天值勤，接受校長、老師與家長致敬後，與同樣擔任志工的妻子許蓉珠（左）合影。（楊尚青提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月19日

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市五股國小榮譽家長會長張民健在交通繁忙的成泰路、民義路、中興路擔任交通導護志工，風雨無阻守護學生安全22年，今天最後一天值勤，受到家長與國中、國小校長的感謝。

五股國小校長曾進發接受中央社記者電訪表示，張民健3名孩子就讀五股國小時擔任家長會長，並主動在五股區最複雜的路口擔任守護神，每天上學時間於成泰路、民義路、中興路的三岔路口，擔任志工保護孩子與接送父母的交通安全。

曾進發說，當地交通繁忙，上學時間車水馬龍，警力值勤時間有限，學校導護老師人力吃緊，張民健當年為了學校老師的一句話，「家長會只會出一嘴，不會幫忙維護學生安全」，因此，以行動表示支持，親自站上第一線導護。即使他的孩子國小畢業仍沒中斷站崗，家長會也聘為榮譽會長。

五股國中校長楊尚青告訴記者，張民健不但熱心公益，孩子升上五股國中後，依舊在路口守護學生安全，風雨無阻。且夫妻兩人都犧牲奉獻，妻子許蓉珠也擔任五股國小與五股國中的圖書志工。

楊尚青說，張民健每天上午7時至8時，1個人、1個哨子、1支桿旗值勤，除生病請假，全程風雨無阻。今天上午8時服勤完畢，向導護生涯說再見。楊尚青與五股國小學務主任楊婷琪、教務主任曹書豪等人，前往路口向張民健夫婦致敬感謝。

張民健表示，父親在五股山區務農，堅持清晨要採收與照顧竹筍，為照顧長輩且時間衝突，只好割捨志工服務回家幫爸爸，22年來看著孩子平安上下學，是最大的欣慰。

曾進發說，除對張民健表示敬意，五股區腹地狹小，導護老師與志工在路口值勤，因沒有公權力，有時汽機車駕駛也不太禮讓。五股國小、五股國中為生命共同體，雖感謝市府整理周邊通學巷道路，但仍希望警方協助尖峰時的交通安全。

五股國中第6屆校友吳文良在臉書Facebook留言，感謝張民健為母校付出勞心勞力；也有網友說，一件好事能做22年，真的很有愛心，感謝張民健長時間付出，讓學生能安全上學，千言萬語都不足以說出孩子和學校的感謝。（編輯：方沛清）1120119

新北市五股國小榮譽家長會長張民健（前）擔任導護志工，22年來風雨無阻守護五股國小、五股國中學生交通安全，他19日最後一天值勤，卸下勤務回家幫助父親務農。（楊尚青提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月19日

新北市五股國小榮譽家長會長張民健（中）擔任導護志工22年，守護五股國小、五股國中學生交通安全，他19日最後一天值勤，告別導護生涯。（楊尚青提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月19日