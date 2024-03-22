道安標線革新1 / 視覺化減速標線納新規 營造道路變窄錯覺

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交通部為改善行人地獄，全面強化道安，將修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增視覺化減速標線、行人穿越線得塗綠底並應與橫交道路緣間距3到5公尺、設置通學區等，部分縣市試辦成效良好，交通部要全台跟進。

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（中央社記者汪淑芬、陳怡璇、葉臻22日綜合報導）標誌標線是人車有序的重要設施，交通部將修正規則，新增視覺化減速標線，利用道路變窄錯覺，促使車速放慢保障行人安全或減少超速肇事，由於試辦成效佳，將要推廣。

交通部今年初訂出道路交通安全的目標，期望整體30日死亡人數減少5%，行人30日死亡人數下降7%，修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，列為最優先修正的交通法規，預計上半年完成行政程序後公布實施。

十次車禍九次快，這次修定規則的重點之一是標誌標線的調整優化，包括視覺化減速標線用以警告駕駛人前方路況特殊，車輛應減速慢行，繪於車道兩側，視需要設於易超速、易肇事路段。

交通部說，目前減速標線是幾條橫向的標線，車輪壓過標線會有明顯的跳動；新增的視覺化減速標線，大致會有長100公分、寬20至30公分的區塊，車道兩側有往後斜的虛線標線，隨著車輛前進，駕駛人會出現動態視覺效應，有車道愈變愈窄的錯覺，進而減速。

一般駕駛人在高速公路匝道或開上環道時，易有不自覺踩油門加速的衝動，至於車輛較少的山區道路或彎道，不時發生超速肇事的社會新聞，因此中央地方在這些路段試辦視覺化減速標線。

交通部高速公路局、台北市政府、桃園市政府試辦後，認為成效良好，所以決定納入「道路交通標誌標線號誌設置規則」，為全台適用的減速標線參考依據。

高速公路局交通管理組長楊淑娟說，民國109年在國道1號平鎮系統北出匝道、國道1號雲林系統北入匝道及國道1號安定交流道南出匝道，設置視覺化減速標線，經過實地驗證，車速約可降低5%至9%；這3處國道匝道路段，都曾有車速過快而翻車，經試辦劃設減速標線後，至今未有車輛翻覆事故。

楊淑娟說，113年度規劃9處匝環道擴大辦理，包括：國道1號大華系統南入環道、台南系統北出環道；國道3號汐止系統南出環道、中和交流道北出匝道、國道3號彰化系統南出環道、官田系統北出環道；國道4號中港系統東出環道、潭子系統東出環道、國道10號嶺口東出匝道。

老家在雲林的林先生說，他平時開車就很注意安全，上國道不但依速限行駛，一定也會保持適當的車距，他在國1雲林北上匝道看過視覺化減速標線，即使他的車速已在速限以下，仍會很自然再放慢速度，他覺得劃設這個標線在防止超速上是有效的。

台北市109年試辦2處視覺化減速標線，分別在重慶北路交流道下方、仰德大道華興中學旁的下坡處，在減速方面的確有成效：前者車速由時速41公里降至39公里；後者由時速46公里降至41公里。

不過，台北市交通管制工程處指出，這兩個路段本來事故就很少，而且一旦駕駛人習慣標線之後，車速又會提高，但即便視覺化減速標線後期效果不那麼顯著，對新經過的車輛而言還是有效。

北市交工處指出，110年實施成果提報給交通部，並建議修法，例如在比較長的路廊或是地方政府認為需要管控車速的路段，除了設置測速照相，也能從標線著手。

北市交工處設施科長黃俊翰說，繪製標線的概念與視覺化減速標線相同，都是以障眼法或鮮亮的顏色提醒駕駛放慢車速、注意前方。

他也表示，一旦駕駛習慣了，車速還是會提升，最重要的是駕駛人心態，遵守交通規則、禮讓行人、不搶快等，由教育及宣導扎根才能治本。

桃園市政府交通局交通工程科長曾啟倫說，桃園市110年底就開始針對路幅寬、車速快的地段推動劃設視覺化減速標線，截至去年底共劃設31處。

曾啟倫舉例，例如龜山區振興路、忠義路，是上下坡路段，因此在下坡處劃設視覺化減速標線，讓道路在視覺上變窄，藉此降低車速，也搭配測速照相。

曾啟倫說，在劃設前會先量測指定時段的行車速度，劃設後再去量測車速變化，設置前後的減速效果，平均降速可達3成，未來也會針對有需求的地段持續推動；當時的劃設是參考國外施作，樂見交通部加入規範。

交通部認為，改善道路交通安全的3E面向，包括：執法（Enforcement）、教育（Education）和工程（Engineering），執法是治標，教育和工程是治本，教育是長遠計畫，工程只要有專業和經費就可執行，標誌和標線就是工程面的一環，相關規範應跟著交通環境滾動檢討。（編輯：陳清芳）1130322