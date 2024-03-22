道安標線革新2 / 路口新式行人穿越道線退縮減 枕木紋鋪綠底提醒車輛減速慢行

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交通部為改善行人地獄，全面強化道安，將修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增視覺化減速標線、行人穿越線得塗綠底並應與橫交道路緣間距3到5公尺、設置通學區等，部分縣市試辦成效良好，交通部要全台跟進。

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（中央社記者汪淑芬、張已廉、王朝鈺、鄭維真22日綜合報導 ）校門口、醫院大門口的斑馬線柏油變綠了，交通部準備將這新式的道路標線推廣到全台，並且要把十字路口的行穿線退往旁邊幾公尺，減少轉彎車輛視覺死角，保護行人加倍，不讓馬路成虎口。

交通部預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增枕木紋行人穿越道線規範，得塗綠底，提醒車輛減速慢行；十字路口的行穿線與橫交道路的路面邊緣應間距3到5公尺，免得綠燈時，轉彎車輛被A柱擋住視線，撞上正在過馬路的行人。

去年全國交通事故發生地點，路口排名第1，交通部統計，共有22萬9268件，其中死亡人數1362人，占全部交通事故死亡人數45%，受傷有31萬1857人，占所有交通事故受傷人數58%。

交通部科長朱大慶說，去年公告「人行空間改善原則」只是行政指導，在納入「道路交通標誌標線號誌設置規則」後，地方有明文參考依據，同時新增行人穿越道線鋪面得上綠色，提高顯眼度。

基隆市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、嘉義縣、高雄市，都曾試辦綠底行穿線，且成效良好。

高雄市交通局說，106年起在哈瑪星地區試辦枕木紋行穿線劃設，之後持續在學校、醫院、商圈、大眾運輸場站、交通寧靜區等行人較多路口推動，目前設置80處。

高雄市交通局建議，標線成效不應只檢視單一路口，可從區域來看，例如，南起大順路至新莊仔路附近、東自民族路到自由路一帶的河堤社區，109年設置6處綠底行穿線，比較該區前後各3年行人事故件數，由10件減為5件、降幅50%，地方居民也認同這項措施。

基隆市交通處交通工程科長章志華說，基隆去年大力推動在重要路段增設綠底行穿線，至今年2月底，全市共有83處，有效提升行人醒目度，降低行人事故。

他舉例說明，七堵國小旁的明德一路、崇智街口，民國111年行人事故有4件，去年降低為2件；另外，二信中學下坡路口祥豐街、立德路口，111年行人事故為2件，去年降為0件。

七堵國小校長林志彥說，七堵國小包含幼兒園在內共約1100名學生，校區位於基隆往來台北的幹道，鄰近七堵火車站，上下班尖峰時段車流量大，常有貨櫃車行經，還沒劃設綠底行穿線前，不時發生駕駛急煞、急停。

林志彥說，劃設後，綠底起到視覺上警示作用，搭配交通號誌，明顯感受到駕駛在遠處就會逐漸降低車速，急煞、急停情形減少許多，學童通過行穿線時更加安心。

台中市交通局說，為改善轉向來車觀看行人視野，辦理退縮行穿線3至5公尺，去年至今累積設置退縮138處，在劃設綠色行穿線部分，也已累計完成699處路口，因效果不錯，現階段已針對重設行穿線時，依照道路設計盡可能退縮行穿線，並鋪設綠底，友善行人通行安全。

彰化縣交通處說，107年起執行「彰化市人本城區環境整合計畫」，去年劃設124處行穿線退縮，讓轉彎車輛轉彎後以正面視線看到行人，不過縣內道路多屬狹窄，路口普遍不大，行穿線退縮3到5公尺不容易。另外，也在大量行人穿越需求的路口，例如車站、醫院、學校、政府機關等周邊，行穿線也加鋪綠底。

彰化縣員林市三信里里長黃寅說，轄內有僑信國小、彰化地檢署，且前方就是台1線，車流量大、行人多，柏油路灰黑色，學生放學有時天色昏暗，綠底行穿線的辨識度高，駕駛遠處一眼就看到，對學生上下學比較安全。

彰化市華北里里長陳志忠說，里內有知名牛排館，一到用餐時間即大排長龍，縣政府位在一旁，辦公民眾多，交通處在此區域劃設多條綠底行穿線，有些行人以前不會特別走行穿線，但劃設綠底較醒目，會自然去走綠色區塊，且車輛行經看到前方地上有不一樣的色塊，會慢慢減速，交通秩序變好。

彰化縣議員曹嘉豪說，彰化有熱鬧市區，也有鄉村型態，部分行穿線都已斑駁，縣府應全面檢視城鄉行穿線，編列預算改善，並建議趁重劃之際，學區、車站、醫院、機關等人潮多的區域周邊都改為綠底行穿線。

嘉義市政府說，106至108年曾在中山路、新民路、森林西路等試辦綠底行穿線，不過，綠底鋪面施工成本高，單價為一般交通標線的4至5倍，109年起恢復原有柏油路的底色搭配白色枕木紋劃設。111年以垂楊路為主，透過行人庇護島、行穿線退縮等工程，駕駛可察覺行人並停讓通過路口，後續也將在其他路段實施。

桃園市交通局說，以往行穿線會造成車輛行經時的死角，桃園市去年開始推動「人本友善135」計畫，已完成110處路口行穿線退縮；新北市交通局統計，目前綠底行穿線路口有117處，退縮行穿線已完成310處。（編輯：陳清芳）1130322