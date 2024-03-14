北市行人綠燈早開數全國第一 將成號誌路口標配

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）北市交工處表示，北市累計970處路口行人綠燈早開，數量為全國第一，包含280所高中職周邊的345處路口；持續檢討主要幹道及並將行人早開列為號誌路口基本配備。

台北市長蔣萬安定調今年為113年交通安全年，交通管制工程處持續辦理路口紅綠燈行人綠燈早開計畫，已於民國112年完成全市280所高中職以下學校周邊共計345處路口及12行政區各1條主要幹道等實施行人綠燈早開。

交工處統計，截至今年年2月，全市已累計設置970處路口（約35%號誌化路口），實施比例為全國第一；另依據112年行人改善設施滿意度調查結果，約85.7%受訪者支持實施行人綠燈早開時相。

交工處表示，持續規劃今年完成八橫八縱主要幹道、114年主次要幹道及115年全市4車道以上路口檢討，並將行人綠燈早開列為號誌路口基本配備，朝零死亡願景前進。

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另外，為兼顧行人穿越需求及紓解主線車流，北市部分路口設置行人觸動號誌，號誌平時採閃光運作，行人觸動後，啟動三色號誌運作。

交工處指出，北市目前共327處行人觸動號誌路口，部分為早期建置，按鈕使用說明為牌面式，近年已改為貼紙式，並輔以淺顯易懂的文字說明；預計今年3月底前，將6車道以上及路段中穿越路口的按鈕說明都改為貼紙式、6月底前全市都改完。（編輯：張銘坤）1130314