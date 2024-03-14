士林官邸北側蓋滯洪池 可助攻北市時雨量容受力

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市水利處表示，士林官邸北側滯洪池新建案，除可收集低窪處路面積水，也可分擔明溝吸納量，有望改善周邊淹水問題；北市時雨量容受力提高到88.8毫米的目標，也將再進一步。

台北市政府今天舉行「士林官邸北側滯洪池新建工程」開工祈福典禮，台北市長蔣萬安原本要出席，後因改至行政院會反映虐童案，由台北市副市長李四川代表參加。

水利處指出，自民國101年至今接獲數件民眾通報士林官邸周邊發生積水案件，經過觀察及多次檢討，成因是士林官邸明溝排水容量，不足以容納劍潭山、福林路北南側及周邊集水範圍逕流，地區內的側溝、雨水井及連接管最終都是排往明溝，身為地區唯一大型排水設施負擔很大。

水利處比喻，將水龍頭開至最大，洗手盆下方水管一時無法排水，洗手盆就會累積5至10公分高的水位，最後慢慢才會退水；同理瞬間強降雨會造成明溝水位壅高迴水，造成周邊側溝、雨水井及連接管無法排入，其中又以中山北路5段與福林路口等處地勢最低窪，積水情形最嚴重。

李四川致詞時表示，若是颱風帶來降雨還可以事先得知並預防，但突發的暴雨說來就來，且地區常有誤差，希望滯洪池工程能改善淹水狀況。

水利處指出，士林官邸滯洪池目標是要分擔士林官邸明溝吸納劍潭山及福林路北南側集水區23.73公頃容量不足的問題，不只為收集低窪處路面積水；加上管線調查結果，閃避台電特高壓，擇定設置於福林路及福林路100巷旁綠地。

水利處表示，工程基地面積約1700平方公尺，規劃上池可滯洪體積約600立方公尺，下池可滯洪體積約為1萬400立方公尺，總滯洪體積約1.1萬立方公尺。

北市府將斥資新台幣4億6000萬元興建，工期750天，預計115年4月上旬完工；改造後的滯洪池分為上池及下池，上池周邊有綠地、池水、步道、複合植栽、休憩空間等。

因應節能減碳理念，水利處表示，舊料混凝土塊再利用為鋪面及造型座椅，人行道鋪面採用透水磚下方設置雨水積磚，花崗岩石板與滯洪池內的水都能再利用，規劃太陽能板發電提供上池循環機，補助南側水梯營造梯田意象，讓水常時流動增加曝曬。

下池部分，水利處指出，因深開挖，打設地下連續壁時施工廠商會謹慎施作擋土支撐，施工前鄰近建物會由第三方公正單位作鄰房鑑定，施工期間也會設置監測儀監測地盤，以確保周邊建物結構安全。

水利處表示，滯洪池完工後，北市朝目標的時雨量容受力88.8毫米又能往前一步。（編輯：戴光育）1130314