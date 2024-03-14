保母虐童案 蔣萬安：心痛不捨北市該處理的都會處理
2024/3/14 13:03（3/14 13:54 更新）
（中央社記者賴于榛台北14日電）1歲男童疑被保母虐死，行政院長陳建仁今天在行政院會代表政府道歉。列席行政院會的台北市長蔣萬安會後受訪指出，此案令人感到心痛與不捨，台北市該處理的都會處理。
台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧一名1歲男童，卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。兒童權益促進協會創會理事長王薇君昨天也哽咽陳情，批評中央、地方對兒少保護都不夠積極，也呼籲政院成立兒少專責辦公室，納入實務意見。
行政院長陳建仁今天主持行政院會時，主動針對此案向家屬與全國民眾致歉，要求中央地方提出精進、改善措施。
台北市長蔣萬安今天變更行程列席行政院會，呼籲中央、地方共同精進社會安全網，包含提高醫療專責醫師制度涵蓋率、過渡時期安置的保母需比照寄養家庭標準，及建置保母推薦評鑑平台。
至於是否跟進陳建仁致歉，蔣萬安會後受訪說，會中沒有聽到陳建仁道歉，但該做都會做，此事所有人都感到心痛與不捨，台北市政府也是這個態度，並即刻檢視相關機制且提出相關建議，台北市將先規劃啟動保母評鑑平台，希望未來中央將此平台擴大到各縣市。
針對台北市遭質疑未召開重大兒虐檢討會議，社會局也被指消極處理等批評，蔣萬安說，當重大事件發生後，就即刻檢討機制，此事應該還原事實、就事論事，社會局有在24小時內通報，當時衛福部也說不適用重大兒虐。
他強調，事情發生後也做了內部檢討，並在今天向中央提出各項方案建議，期待中央、地方一起努力。
至於未來台北市府相關標案是否會排除兒福聯盟參與，蔣萬安則說，將依法、依規定、依程序進行。（編輯：林淑媛）1130314
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