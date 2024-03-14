虐童案同黨議員批卸責 侯友宜：即時且持續訪視

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死案，國民黨台北市議員陳炳甫昨天批評新北市府事後還在推卸責任。新北市長侯友宜今天指出，市府接獲家屬尋求協助時，第一時間啟動關懷訪視等至今。

1歲多男童疑遭保母凌虐致死案引發譁然，接獲男童外婆等人陳情的陳炳甫昨天表示，相關單位橫向聯繫不足才釀憾事，現行制度有問題，新北市府事後還在推卸責任。

侯友宜今天參加「平溪區市長行動治理座談會議」，並接受媒體聯訪。記者詢問，對於陳炳甫批評虐童案新北市府社會局不作為、事後卸責的看法。

對此，侯友宜表示，新北市接獲家屬尋求協助時，第一時間同步啟動關懷訪視，提供物資、扶助金，並與家屬保持關懷至今。

他指出，對於虐童案，除感到非常傷痛，也會反思檢討制度面問題，強化社會安全網、提升訪視次數、提高預警機制及落實保母督導與管理。

記者追問，台北市長蔣萬安將於行政院會討論兒虐案的精進措施，新北市府的具體作法為何。

侯友宜回答，社會安全網是中央與地方一起合作，這次要找出社會安全網究竟哪個制度面的環節出問題，或執行面哪裡出問題並強化補實。瞭解問題後，改善才更有效果。

新北市社會局今天告訴中央社記者，對於此案，新北市社工及兒福聯盟社工兩者是依現行收出養的法律分工，從男童出生到進入兒福聯盟照顧前，新北市社福中心社工持續訪視。

社會局表示，當男童進到兒福聯盟出養過程後，依照現行法規，就由兒福聯盟社工訪視，新北市社工陪同兒童祖母前往兒福聯盟簽署出養合約，也持續關懷祖母家庭。

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對於台北市議員抨擊不作為、卸責，社會局指出，個案的祖母因有扶養困難，所以找尋她所熟悉的保母協助全日照顧。在祖母向新北市府表達出養意願後，社福中心就持續提供陪伴服務。

社會局表示，除提供尿布與奶粉物資、協助申請弱勢兒少生活扶助及托育補助，並額外提供每月新台幣7000元經濟扶助金。不幸事件發生後，持續關懷家屬心理情緒，並提供喪葬、法律扶助及心理諮商等資源。（編輯：戴光育）1130314