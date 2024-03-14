更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

虐童案同黨議員批卸責 侯友宜：即時且持續訪視

2024/3/14 13:57（3/14 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1歲多男童疑遭保母凌虐致死案引發社會譁然，新北市政府遭批事後推卸責任。市長侯友宜（中）14日受訪表示，新北市接獲家屬尋求協助時，第一時間同步啟動關懷訪視，提供物資、扶助金，並與家屬保持關懷至今。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年3月14日
1歲多男童疑遭保母凌虐致死案引發社會譁然，新北市政府遭批事後推卸責任。市長侯友宜（中）14日受訪表示，新北市接獲家屬尋求協助時，第一時間同步啟動關懷訪視，提供物資、扶助金，並與家屬保持關懷至今。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北14日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死案，國民黨台北市議員陳炳甫昨天批評新北市府事後還在推卸責任。新北市長侯友宜今天指出，市府接獲家屬尋求協助時，第一時間啟動關懷訪視等至今。

1歲多男童疑遭保母凌虐致死案引發譁然，接獲男童外婆等人陳情的陳炳甫昨天表示，相關單位橫向聯繫不足才釀憾事，現行制度有問題，新北市府事後還在推卸責任。

侯友宜今天參加「平溪區市長行動治理座談會議」，並接受媒體聯訪。記者詢問，對於陳炳甫批評虐童案新北市府社會局不作為、事後卸責的看法。

對此，侯友宜表示，新北市接獲家屬尋求協助時，第一時間同步啟動關懷訪視，提供物資、扶助金，並與家屬保持關懷至今。

他指出，對於虐童案，除感到非常傷痛，也會反思檢討制度面問題，強化社會安全網、提升訪視次數、提高預警機制及落實保母督導與管理。

記者追問，台北市長蔣萬安將於行政院會討論兒虐案的精進措施，新北市府的具體作法為何。

侯友宜回答，社會安全網是中央與地方一起合作，這次要找出社會安全網究竟哪個制度面的環節出問題，或執行面哪裡出問題並強化補實。瞭解問題後，改善才更有效果。

新北市社會局今天告訴中央社記者，對於此案，新北市社工及兒福聯盟社工兩者是依現行收出養的法律分工，從男童出生到進入兒福聯盟照顧前，新北市社福中心社工持續訪視。

社會局表示，當男童進到兒福聯盟出養過程後，依照現行法規，就由兒福聯盟社工訪視，新北市社工陪同兒童祖母前往兒福聯盟簽署出養合約，也持續關懷祖母家庭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於台北市議員抨擊不作為、卸責，社會局指出，個案的祖母因有扶養困難，所以找尋她所熟悉的保母協助全日照顧。在祖母向新北市府表達出養意願後，社福中心就持續提供陪伴服務。

社會局表示，除提供尿布與奶粉物資、協助申請弱勢兒少生活扶助及托育補助，並額外提供每月新台幣7000元經濟扶助金。不幸事件發生後，持續關懷家屬心理情緒，並提供喪葬、法律扶助及心理諮商等資源。（編輯：戴光育）1130314

#陳炳甫
#新北市社會局
#侯友宜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.207