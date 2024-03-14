保母虐童案 綠：不應無限上綱推給衛福部

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（中央社記者林敬殷、范正祥台北14日電）男童疑遭保母凌虐致死案，國民黨批評民進黨執政讓社會安全網消失。民進黨立法院黨團今天表示，現在應嚴肅檢討虐童案造成的制度失靈，中央地方攜手把制度失靈部分補強，民進黨不會推卸責任，國民黨應勇於承擔責任。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧一名1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。

民進黨團幹事長吳思瑤上午回應媒體詢問時表示，社會關心的是生命，是孩子，只有國民黨在關心政治，現在是嚴肅檢討虐童案造成的制度失靈，如何從前端到後端建立一個最好的防護及制度改良。

吳思瑤指出，如同曾任台北市副市長的黃珊珊今天在民眾黨團記者會所說，地方政府的社會局是兒福、兒虐的第一線，是危機處理的第一線，任何的危機應變是可以直接為之，不用請示中央，這是一個非常清楚的SOP，台北市政府不應無限上綱推給衛福部，一再政治口水回應，搞錯檢討方向，只會讓民眾對國民黨執政的雙北市政府大大失望。

對於國民黨立委王育敏批評民進黨，過去提案對導致幼兒致死的加害者應判死刑，卻遭民進黨阻擋，並將在立法院下週的衛環委員會安排專案會議。

吳思瑤說，王育敏的發言令人失望。王育敏過去曾擔任兒童福利聯盟的執行長，現在仍為兒福聯盟的董事，虐童案發生在4個月前，王育敏都沒有清楚回應，直到社會炸鍋後才虛應故事。

吳思瑤表示，現在是把制度的弊病補強，如果問題可以簡化成死刑，那王育敏的專業在哪裡。

吳思瑤說，王育敏是衛環委員會的召委，有其排案的權限，但王育敏身為兒福聯盟董事，怎麼能夠公正超然針對兒福聯盟的弊端疏失提出質詢，基於利益迴避的原則，王育敏應該好好思考在專案會議上應該採取什麼樣的立場。

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對於吳思瑤的質疑，王育敏今天接受中央社記者訪問時說，立法院的職責是監督行政部門，下週衛環環委員會安排專案會議，是關切社會安全網，要做得更好，希望吳思瑤不要將此扯得太遠、流於政治口水。

至於目前身為兒福聯盟董事，王育敏說，會辭去董事。她表示，最近工作忙，除了忙於國會問政，也接任國民黨嘉義縣黨部主委，自己本來就要辭去兒福聯盟董事。（編輯：蘇龍麒）1130314