保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法一次看

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（中央社網站）北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引發關注。案發經過為何？兒盟社工被上銬移送為何引發爭議？聽見孩童哭叫懷疑周遭有家暴、虐童該怎麼辦？中央社整理相關資訊帶你了解。

男童去年12月死亡 涉案2人遭押

新北市社會局表示，男童生母懷孕期間與兒福聯盟聯繫並在產後簽定出養合約，但兒盟事後與生母失聯導致出養程序中斷（後來得知生母入監服刑）。新北社福中心與阿嬤聯繫，阿嬤接回男童，並取得法定監護權。

新北社福中心協助阿嬤申請弱勢兒少生活扶助及托育補助，並額外提供每月新台幣7000元扶助金，及奶粉、尿布等資源。

後來阿嬤無力照顧，再次與兒福聯盟簽定出養。登記在北市的劉姓保母去年9月受兒盟委託照顧男童。

男童去年12月24日死亡，頭部、臉部和四肢多處都有明顯傷勢，疑似受到劉姓保母和胞妹凌虐。台北地檢署今年1月約談劉姓保母到案，訊後依虐童致死、傷害致死、違反兒少法等罪嫌聲押禁見獲准，2月再約談劉女胞妹到案，同樣聲押獲准。

檢警3月12日發動搜索，將負責訪視男童的兒盟陳姓社工依涉嫌過失致死及偽造文書等罪嫌解送北檢，訊後以30萬元交保。衛福部13日發函兒盟要求暫停新收出養。

相關單位怎麼說？

兒盟

兒盟表示，去年9月托育男童後，負責的陳姓社工9、10、11月都當面訪視並拍攝照片；9月時男童額頭有瘀傷，但可看出瘀青逐漸縮小恢復，10月訪視時男童窩在劉姓保母身上，社工11月訪視邀保母帶男童到公園，孩子還一起玩蹺蹺板，當時男童並無媒體所稱指甲被拔光、骨折等情況。

去年12月因劉姓保母稱另1名社區托育孩子生病，家訪改期，不料12月底傳來男童過世消息。

兒盟表示，過去曾和劉姓保母合作過1次，符合各項審查標準，基於互信原則再次與她合作。兒盟執行長白麗芳說，相信社工沒有造假訪視照片，兒盟都已將資料交給檢察官，希望大家不要將責任落在單一個人。董事長林志嘉為此案致歉並表示將檢討收出養過程，也會增加訪視頻率。

北市社會局

台北市社會局表示，負責本案的北市居服中心人員去年9月26日前往訪視男童，並依中央政府各項指引評估無異狀，另外，兒盟社工也定期每月訪視1次。社會局檢討男童受虐案，3月12日提出改革領證制度、回流訓練、提高訪視頻率、制訂三方共訪機制等7項措施。

新北社會局

新北市社會局表示，從男童出生到進入兒盟照顧前，新北社福中心社工都有訪視，去年9月兒盟執行出養媒介出養家庭，相關訪視由兒盟接手後，新北轄下樹鶯社福中心社工仍持續和阿嬤聯繫，阿嬤說男童由保母照顧並無特別狀況。

爭議

為何案發3個月後才檢討？

北市社工工會質疑，男童去年12月底身亡，今年3月新聞報導延燒後，衛福部才召開會議檢討，未對兒少政策缺失做出即時回應；且在過程中未維護社工權益，讓社工面對輿論壓力。

衛福部回應，事發後台北市政府、地檢署等單位都有進行通報，不過當時案件已進入司法調查階段，社會局與社家署因優先配合檢調調查，沒有做調查報告。

對於北市府被質疑為何沒有召開重大兒虐檢討會議，北市社會局解釋，市府去年12月27日曾洽詢衛福部但未獲回覆。衛福部長薛瑞元則表示，地方政府若認為有檢討需求，本就可依權責召開，不必請示中央。

來自脆弱家庭男童為何沒有專責醫師？

幼兒專責醫師制度自民國109年起推動，地方衛生局將社會局提供的脆弱家庭3歲以下幼兒納入指定收案對象，派案專責醫師，定期關心個案健康與發育情況。受虐男童並未納入幼兒專責醫師制度，也引發質疑。

衛福部表示，新北及台北市政府衛生局均未收到社會局將該童列入指定收案名單，因此無從派案給專責醫師，未來將強化社政和衛政橫向聯繫。

兒科基層醫療事務委員會主委麥建方指出，雖然幼兒專責醫師制度有機會加強社會安全網，但對於兒虐防治仍有許多難處，包括中途安置處沒有監護權，空窗期無法簽幼兒專責醫師計畫，即使指定收案，真正重大兒虐也會躲醫師。

兒盟社工遭上銬不符比例原則

陳姓社工3月12日完成警詢筆錄後，警方將她上銬解送，畫面曝光引發社工界不滿。北市社工工會質疑上銬正當性與比例原則，「若社工已配合調查，警方有何理由在大眾媒體前將她上銬供拍攝？」

台北市警察局13日坦承上銬未符比例原則，解送過程也應避免手銬露出，已懲處疏失人員。警察局長張榮興說，根據拘票依法可上銬，但若無脫逃、自傷、自殘等情形，審酌案件可衡量戒具使用，執勤帶隊者審酌欠周到。

社會安全網如何補強？

衛福部社會及家庭署提出6點改善方向，包含全面清查3歲以下由保母照顧的待出養童、有出養必要性應由地方政府評估，不應將評估、媒合、訪視工作全交給民間團體執行等，並將於3月15日召開檢討會議。

行政院政務委員林萬億表示，將全面檢視收出養前的家外安置機制，以及服務執行督導與協助事項檢討，且擬針對有支持與協助需求的被收養兒少，進行更密集訪視。行政院長陳建仁對家屬與失去的生命表達歉意，並強調中央、地方將共同檢討精進社會安全網。

懷疑周遭有家暴、虐童事件怎麼辦？

如果你或你的家人朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾，或是知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或嚴重傷害其身心發展的行為，可以主動撥113保護專線，並儘可能提供相關資訊，清楚地提供被害人所在地理位置、相關身分資訊，以及詳細舉報內容，例如被害人目前意識狀態、事件發生原因、時間、頻率等，與線上社工員討論，讓公權力及時提供保護及協助。（編輯：張珈爾、曹亞沿、鄭懿君）1130314