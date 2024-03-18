保母虐童案 薛瑞元：全日托照顧需第2層監督

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（中央社記者曾以寧台北18日電）1歲童疑遭保母虐死引譁然。民進黨立委林月琴今天說，兒盟合作的保母，已非首次涉及不當照顧致死，多年前曾有類似案件。衛福部長薛瑞元表示，全日托照顧確實需要第2層監督。

男童疑遭保母虐死案引發社會關注，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請薛瑞元報告「社會安全網推動情形及策進作為」並備質詢。

林月琴指出，早在民國108年就曾發生，由兒福聯盟媒合出養並安置的女童，在兒盟媒合的24小時全日托保母照顧下過世，當時除感冒外還有不明頭部挫傷，多年過去仍有待收養童疑似遭保母不當對待，她詢問衛福部若再遇到類似情況的處理方式。

薛瑞元表示，孩子會送全日托，通常是家屬無法或無力處理，對於這種情況，須要有第2層監督機制，一定要有不同來源的監督角色進入，才能夠雙重確認；但地方政府與機構都隱瞞的機率不大，而是中間可能有人疏忽。

林月琴並指出，家外安置要找訪視輔導良好的保母，但此案保母直到111年11月10日才取得居家托育登記證書，收托第1個小孩後，僅17天後兒盟就送來第2個孩子，且是採預告訪視，怎麼能算訪視輔導良好；此外，孩子的阿嬤原本請求委託安置，最終卻評估為要出養，「孩子不是貨物，到底誰說了算？」

薛瑞元說，確實委託安置或出養，不該由媒合機構決定，是這次必須要檢討的，未來走委託安置流程，不會是由安置機構決定。至於為什麼孩子要轉換保母、且不能在當地找保母、要找到台北市，也都要納入檢討。

15日辭去兒盟董事一職的國民黨立委王育敏則說，這次事件在去年12月就發生，自己卻是看新聞才知道，這樣未向上通報情況，表示每個系統都有疏漏，「包括兒福聯盟也有同樣問題」，因此都需要認真檢討；生命的失去是每個大人的責任，「我們都要做深自檢討，我覺得我也有責任」，並要求衛福部提出最新兒虐統計。

薛瑞元指出，兒虐致死案件，112年共25件、111年共14件、110年27件，111年可能還在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，數量較少，去年則恢復到先前水準；未來不論中央地方，都必須建立「不踢皮球」的組織文化，且若有權責不明情況，須向上通報，由上級裁定，不能討論之後就沒有處理。（編輯：管中維）1130318