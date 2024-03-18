為保母涉虐童案道歉？侯友宜：新北不斷反思檢討

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（中央社記者高華謙新北18日電）衛生福利部今天為1歲男童疑遭保母虐死案道歉。新北市長侯友宜今天被問及是否會道歉時說，這件事讓每個人心痛，新北市會不斷反思與檢討，希望社會安全網做到更周全。

1歲待收養男童疑遭保母虐死案，引發社會關注。衛福部今天到立法院進行專題報告列出9大檢討內容並指出，男童被接入社安網仍發生憾事，表示存在設計規劃或執行上缺陷，為此致歉。

侯友宜下午出席市政行程前接受媒體聯訪被問及新北市就此案是否有疏失、會不會道歉時說，這起事件讓每個人心痛，新北市會不斷反思與檢討，尤其上週召開「基北北桃合作交流平台」推出7+1項守護計畫與「三方共訪機制」，希望社會安全網做到更周全。

此外，媒體詢問，前副總統呂秀蓮質疑2004年總統大選投票前夕發生的319槍擊案，合理推論應是2彈、2槍、2凶手，時任刑事局長侯友宜卻在3月20日投票日後即鐵口斷定「1槍2彈」。侯友宜說，相信相關事證、物證與人證都在，大家都可以檢視。（編輯：方沛清）1130318