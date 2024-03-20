暨大分享社工自保指南 記錄避免主觀詞彙、記得留存證據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北20日電）兒盟社工日前遭上銬引發爭議，暨大社工系主任蔡佩真分享專業自保的指南給在職者和學生，提醒社工記錄時避免使用主觀詞彙或太多形容詞，還要記得留下證據。

北市1名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，檢警為釐清兒盟社工訪查男童記錄是否造假，發動搜索約談，陳姓社工被上銬的畫面曝光後，引發外界熱議。

暨南國際大學今天發布新聞稿指出，虐童事件中社工被上銬的畫面不斷流傳，引發社工系在學生的震撼與恐慌，暨南國際大學社工系主任蔡佩真連日來在課堂上鼓勵學生，也在臉書發文替社工發聲，社會黑洞破口不應一味責備社工。

作為培訓社工的專業工作者，蔡佩真表示，看到社工被上銬的畫面，讓她不禁想起自己也曾無辜地、冤屈地被搞不清楚狀況的家屬投訴，幸好當時存有證據和清楚的個案記錄，才得以全身而退，回首那段深刻過往，她毅然決定寫下專業自保的指南，給學生一些照顧自己、寫記錄、專業自保的提示。

蔡佩真提到，在個案記錄過程，社工師必須具備法律意識，特別是當案主或照顧者可能提供虛假資訊，而社工師一時難以辨識真偽時，要避免使用主觀或評價性的詞彙或太多形容詞，例如記錄「手臂有瘀傷」，而不是「兒童看起來被虐待」，還要記得留下證據，包括同意書、合約書、照片、LINE等，自己要有風險意識與作戰意識。

在心理素質的建設上，蔡佩真建議社工，做好份內事後，好好吃飯睡覺休息，休息是「神聖的自私」，社工不需要活得那麼偉大，不要過度犧牲，更不要因為社會的無知無情而熄滅心中的光；至於社福機構，應該要有SOP保護社工，用法規與SOP界定社工的責任邊界與輕重緩急。

「社工是人不是神」，蔡佩真指出，這個社會有太多破口與太多嚴重的缺陷，當社工堵不住破口時，應該受到責備嗎？請社會大眾互相鼓勵，一起修補黑洞，不要出張嘴來糟蹋社工的愛心與理想，走這條助人的路需要勇氣，一個人扛叫做淒涼，一群人扛叫做取暖，一個社會的體諒與共同承擔叫做愛。（編輯：李亨山）1130320