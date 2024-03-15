保母虐童致死案社工遭肉搜 民團籲媒體大眾自律

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死引譁然，隨事件延燒，相關社工個人隱私也遭暴露。民團今天發表聯合聲明呼籲此案應從制度面等探討，媒體及大眾應自律，不應暴露社工個人隱私。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引發關注。隨著事件不斷延燒及熱議，媒體、民眾開始探討此案社工是否有工作疏忽，並譴責社工，且公開社工個人資訊，甚至圍堵社工機構、居住地等做為報導素材，也引起許多網友轉發影片供社會大眾播放、閱覽。

由多個民間團體組成的公民參與媒體改造聯盟今天發表聲明指出，這次保母虐童事件應加以探討居家保母的選用，以及機構督導和流程是否切合現行的直接服務，未來應從體制層面修調加以防範，期許未來不再發生虐童案件，而非針對當事者進行謾罵及攻擊，還請媒體、大眾勿再轉傳影片內容，且不在社群媒體留下非理性留言，以避免帶給當事者更大傷害。

聲明也說，此案目前已進入偵查階段，不應未審先判，針對眾多媒體及民眾暴露社工個人隱私，包含姓名、照片、家庭背景以及學經歷，將影響社工人身安全，呼籲媒體及社會大眾自律，切勿轉發。

聲明表示，好的閱聽環境需要大家妥善維護，請社會大眾停止轉貼、分享相關報導中關於本案社工的隱私資料，一起尊重他人的基本人權。

此聲明連署團體包含靖娟兒童安全文教基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台北市婦女救援社會福利事業基金會、台灣防暴聯盟、中華白絲帶關懷協會、勵馨社會福利事業基金會、TPEA台灣家長教育聯盟以及台灣教育人員產業總工會。（編輯：方沛清）1130315