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王育敏遭質疑未利益迴避 15日辭兒福聯盟董事

2024/3/14 17:49（3/14 18:14 更新）
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國民黨立委王育敏。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨立委王育敏今天表示，她在本會期擔任衛環委員會召委，身兼多職，本就有意辭去兒福聯盟董事；18日安排的社會安全網專案報告，為確保會議上能審慎地讓問題被充分討論，避免外界因政治攻防使討論失焦，15日將正式辭去兒福聯盟董事。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。身兼兒福聯盟董事的立法院衛環委員會召委王育敏

王育敏小檔案

  • 生日：民國60年4月11日出生
  • 黨籍：中國國民黨
  • 學歷：東海大學社會工作學系碩士
  • 經歷：第8、9屆立法委員、國民黨副秘書長、文傳會主委
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，將安排專案報告，引發民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤質疑，要如何利益迴避。

王育敏今天下午發出聲明表示，她在立法院本會期擔任衛環委員會召委，先前也甫接下國民黨嘉義縣黨部主委一職，身兼多職，本就有意辭去兒福聯盟董事，在自己立委的本位上持續推動兒少權益。

王育敏指出，18日安排的社會安全網專案報告，為確保會議上能審慎地讓問題被充分討論，避免外界因政治攻防使討論失焦，15日將正式辭去兒福聯盟董事。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130314

#王育敏
#立法院衛環委員會
#吳思瑤
#兒福聯盟
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