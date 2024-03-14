陳建仁：防虐童再現 中央地方1個月內通盤檢討

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（中央社記者賴于榛台北14日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死引發譁然，行政院長陳建仁今天要求中央地方1個月內通盤檢討出養制度審定、委託安置保母或機構的選擇及督導、地方政府執行訪視作為的過程是否周延等等，同時也代表政府向此案家屬與失去的生命致歉。

行政院政務委員林萬億說，這起案例，若單看兒福聯盟經費也足夠，不會是人力不足問題，應該是督導體系要加強。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧一名1歲男童，卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然，此案社工也遭檢警調查。

陳建仁今天在行政院會主動指出，中央、地方與民間機構須共同面對這起不幸事件，因此特別代表政府對家屬與逝去的生命表達歉意。

陳建仁指示，中央、地方必須共同面對及檢討包含出養制度的審定、委託安置的保母或機構的選擇及督導、地方政府執行訪視作為的過程是否周延，以及事後通報、調查流程都有檢討與改進的必要，若有修法也須儘速提出，力拚讓社會安全網更加完善。

他說，請行政院政務委員林萬億召集地方政府及相關部會進行通盤檢討，務必於1個月內盡快完成上述指示，防止類似虐童事件再發生，政府也正修訂「兒童及少年福利與權益保障法」等相關法律，未來希望中央、地方與民間機構一起同心協力落實。

林萬億出席行政院會後記者會表示，增加社工訪視頻率部分，目前出收養暫時性安置托育分為寄養家庭、保母和托育機構，三者訪視頻率不一，未來訪視頻率是否拉到一致，須視受照顧兒童、少年安全與健康，以及保母負擔再做調整。

他提醒，訪視頻率之外，訪視品質也是重點，除了看訪視的社工經驗與知能，機構必須作為社工後盾，督導在社工訪視前後都需參與，避免單一社工承擔過大責任。

此案社工成關注焦點，林萬億表示，這個案例固然有疏失，但不代表所有社工體系都那麼脆弱，且目前社會安全網要求社工人力聘用達到85%，地方縣市政府絕大部分都有做到，缺額並不嚴重，再者若單看兒福聯盟經費也足夠，不會是人力不足問題，應該是督導體系要加強。

此案社工日前訊問後遭上銬引發關注，林萬億說，外界並非質疑警方為何上手銬，而是根據執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法第6條，警方使用戒具時，應注意避免公然暴露所使用的戒具，這有明文規定。（編輯：謝佳珍）1130314