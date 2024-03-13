防兒虐案重演 衛福部：強化社政和衛政橫向聯繫

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）1歲童疑遭保母虐死案震驚社會，撻伐聲四起，包括未納入幼兒專責醫師制度也受質疑。衛福部今天重申，雙北衛生局皆未接獲社會局通知而無從指派，將強化社政和衛政橫向聯繫。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，並涉嫌與妹妹凌虐男童致死，掀起社會輿論譁然。

無辜男童遭凌虐致死案引爆民眾怒火，出養環節發生什麼問題，為何沒有納入幼兒專責醫師制度都成為討論焦點。衛生福利部今天召開記者會，次長李麗芬強調，此案非社安網或幼兒專責醫師漏接，但不同服務單位轉介合作不夠緊密，部分改進作為將納入兒權法修法。

李麗芬提到，已發文給縣市政府社會局，希望定期提供名單給衛生局以指定專責醫師；全台待收養童總計468名，其中3歲以下共205名，鼓勵都能納入計畫中。

衛福部醫事司今天晚間發出新聞稿再度澄清，幼兒專責醫師制度自民國109年起推動，地方衛生局將社會局提供脆弱家庭3歲以下幼兒名單，納入指定收案對象，派案專責醫師，定期關心個案健康與發育情況。

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然而醫事司表示，這起1歲童案經查，新北市及台北市政府衛生局均未收到社會局將該受虐兒童列入指定收案名單，衛生局因此無從派案給專責醫師。

醫事司表示，全國各地方政府衛生局均已於轄內建立與社會局合作管道與機制，以因應跨單位間問題處理與協調，將加強社政與衛政單位間橫向聯繫，由地方社政主管機關將脆弱家庭子女、接受政府委託安置及出養兒童彙整名冊，提供給衛生主管機關，指定幼兒專責醫師收案照顧，強化社會安全網絡運作。（編輯：張雅淨）1130313