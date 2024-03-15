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基北北桃7+1方案護兒童 4市聯防與中央打造安全網

2024/3/15 17:12（3/15 17:38 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳怡璇台北15日電）基北北桃4市今召開市長層級會議，針對虐童事件提出7+1精進方案，包含三方共訪機制、推廣落實幼兒專責醫師等，4縣市聯防，與中央一起架構更完善的社會安全網。

基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政今下午共同出席市長層級會議，並在會後接受媒體聯訪。

1歲男童遭虐死案引發關注，基北北桃提出兒童保護7+1政策，包含保母訓練強化實務操作並增加回流訓練、無依兒童出養前照顧比照寄養家庭條件，並增加出養前訪視頻率、建立三方共訪機制、增加全日托小孩保母的訪視頻率、家長推薦優質保母計畫及保母評鑑推薦平台、保母協力圈活動交流、關照保母身心健康等，並推廣且落實幼兒專責醫師制度。

蔣萬安表示，北市提出的7+1兒童守護計畫，獲得新北、桃園、基隆共同支持，即刻開始聯防機制，守護孩子的安全。

媒體提問，蔣萬安稱昨天沒聽到行政院長陳建仁在行政院會中為虐童案道歉；蔣萬安回應「不好意思」，要幫陳建仁澄清，他在會中確實有表達歉意；中央地方包括基北北桃。大家共同面對問題、提出解方，都希望建構更完善的社會安全網。

媒體詢問是否該修法加重虐童刑責，蔣萬安表示，行政院如果能夠提出完整方案、立法院也可以主動提案，大家都會樂意看到。

侯友宜則說，深刻反省檢視這次的虐童案，其中三方共訪機制、強化社工訪視及危險辨識能力很重要，相信4市的合作經驗再加上與中央溝通討論，能把服務面與法制面做得更完備。

今天合作平台討論議題包含日前深坑大火導致異味飄散、永續發展、極端氣候應變等。謝國樑說，市府推出新的電動機車方案，很高興能與3名市長達成共識、一起推動能源轉型；張善政說，無論是跨境汙染或虐童案，都從事件中學到經驗，4市平台是很寶貴的制度。

侯友宜說，4市平台的103件共同事務中已經解決33件，其他還在列管，針對重大事件通報、處理、檢討，都會有完整機制。

媒體追問，外界批評合作平台像「失聯平台」，從深坑大火到虐童案，雙北都在互踢皮球。

蔣萬安回應，深坑大火案也是透過合作平台即刻聯繫，機制如果有不足，馬上聯繫、修正、補足。（編輯：張銘坤）1130315

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