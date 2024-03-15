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保母虐童案衛福部開檢討會 要求雙北與兒盟10天內須提報告

2024/3/15 19:31（3/15 20:54 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北15日電）1歲男童疑遭保母虐死案引爆社會怒火，衛福部今天下午召開檢討會，歷經3個多小時正反意見交鋒，提出8大精進作為，並請雙北市府及兒福聯盟10日內提供檢討報告。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，掀起社會輿論譁然，為避免憾事重演，衛福部今天下午2時由次長李麗芬主持台北市劉姓保母疑似虐童致死案專案會議，兒福聯盟、雙北市府等相關單位輪番報告，並邀專家學者討論提出建議。（編輯：陳政偉）1130315

衛福部新聞稿：

衛福部15日下午邀集專家學者、新北市政府、台北市政府、兒童福利聯盟，召開出養童遭虐致死案件檢討會議，提出精進作為：

一、出養必要性應由地方政府進行評估，倘家長自行洽收出養媒合服務機構，機構應通知居住地地方政府，並由該府進行出養必要性評估。

二、針對出養前之兒少安置，請縣市政府依委託安置程序，運用轄內安置資源提供協助，並支應相關費用，倘地方經費不足，中央將予以協助。

三、倘地方政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童，應適用「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，並由社家署研擬強化相關訓練。

四、強化跨網絡之橫向聯繫，落實一主責多協力。保護個案由保護單位主責，脆弱家庭由社福中心主責。涉及跨縣市分工，如有爭議，由中央協助釐清。

五、強化兒少保護、兒少照顧專業人員之兒少發展與兒虐辨識知能，今年由中央與地方共同合作分區調訓，並納入常態性教育訓練。

六、肯定幼兒專責醫師制度，對於已由政府安置之3歲以下兒童，無須取得家長同意書，衛生局應為其指定專責醫師。

七、對於被安置兒少及提供全日托保母，本部將儘速邀集各地方政府研商訪視頻率，並訂定相關指引。

八、請新北市政府、台北市政府及兒童福利聯盟於10日內提供檢討報告。

衛福部表示，此事件對相關專業人員造成衝擊，也影響民眾對專業之信任，中央與地方政府應積極落實相關措施，重建民眾與專業人員間之互信。

#新北市社會局
#兒福聯盟
#衛福部
#社工
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