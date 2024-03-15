衛福部兒虐案檢討提8結論 擬由地方政府評估出養必要性

寄養、出養、收養的差別

寄養：當孩子的原生家庭發生重大變故，或生父母因嚴重疏忽或虐待等因素暫時不適宜教養子女，將孩子暫時安置在政府核可的寄養家庭中，等原生家庭問題解決或改善，孩子就能重回原來的家庭。

出養：永久性地將孩子帶離原生家庭，並透過法律程序轉移生父母的親權，生父母對孩子的權利義務將完全停止。

收養：透過法律程序讓沒有直系血緣關係的雙方建立親子關係，讓失依的孩子找到合適的父母。收養關係一旦成立，養子女和養父母以及養父母親屬間的關係，和親生子女相同；養子女與原生家庭一切權利義務，包括監護權、繼承權、撫養權等均停止。

資料來源：衛福部社會及家庭署、司法院