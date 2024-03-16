兒虐案檢討 衛福部擬由地方政府評估出養必要性

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（中央社記者郭建伸台北16日電）1歲男童疑遭保母虐死案引發社會輿論譁然，衛福部下週將對立法院專題報告。根據報告，衛福部提出通盤檢討，包含擬由地方政府評估出養必要性，且出養前由地方政府依委託安置程序，並儘速研商訪視頻率、訂定指引。

外界關注此案中的社工角色，衛福部在報告中也指出，將強化媒合機構的社工專業知能及對兒童虐待敏感度與辨識能力，並提升訪視頻率、建立訪視機制及標準化流程。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，掀起社會輿論譁然，也引發外界質疑社會安全網議題。

立法院社會福利及衛生環境委員會18日邀請衛生福利部長薛瑞元、教育部、法務部、內政部警政署專題報告「社會安全網推動情形及策進作為」，並備質詢。衛福部書面報告已送抵立法院。

有關出養童遭虐致死檢討一案，衛福部指出，已於3月12、15日召開專案會議並提出通盤檢討，為釐清地方政府與收出養媒合機構分工及迴避利益衝突，未來出養必要性評估，由地方政府辦理。

衛福部指出，為確保兒少最佳利益，於收出養前獲得妥善照顧，由地方政府依委託安置程序，運用轄內安置資源提供協助，並支應相關費用，倘地方經費不足，中央將予以協助。

衛福部也指出，對於提供全日托的居家托育人員，將儘速邀集各地方政府研商訪視頻率，並訂定相關指引；至於對依委託安置程序照顧被安置兒少的居家托育人員，將強化教育訓練、完善督導考核機制，並研議較優薪資待遇。

衛福部也指出，將強化媒合機構的社工專業知能及對兒童虐待敏感度與辨識能力，並提升訪視頻率、建立訪視機制及標準化流程。

至於地方社政主管機關角色，衛福部指出，將加強地方社政主管機關監督職責，並強化社政及衛政網絡合作，要求地方社政主管機關對育有未滿3歲子女的脆弱家庭、接受政府委託安置及出養兒童、受監護兒童，應造冊予衛生主管機關，以利安排專責醫師關注兒童身心發展與受照顧狀況。

衛福部也指出，地方政府分工非中央政府權責，地方政府應明確跨科室案件分工合作機制，如涉有跨縣市爭議者，由中央協助釐清。

衛福部也強調，各級政府應明確分工，屬重大兒虐案件的主管權責應以負責保護服務體系的主管單位為主責。（編輯：郭無患）1130316