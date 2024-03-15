保母涉虐童案 衛福部訂訪視指引拚4月底出爐

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）1歲男童疑遭保母虐死案，衛福部今天下午舉行檢討會，提出8大精進作為，其一就是研商訪視頻率，訂定相關指引，規劃以細緻模式為不同樣態訂出各別標準，力拚4月底出爐。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，掀起社會輿論譁然，為避免憾事重演，衛福部今天下午2時由次長李麗芬主持台北市劉姓保母疑似虐童致死案專案會議，兒福聯盟、雙北市府等相關單位輪番報告，並邀專家學者討論提出建議。

衛福部社會及家庭署副署長張美美會後接受媒體聯訪說明，對於被安置兒少及提供全日托保母，將儘速邀集各地方政府研商訪視頻率，現階段不少縣市已自行加強訪視頻率，但經專家建議，訪視頻率標準應該更細緻，安置兒少樣態差異性大，應該進行分類，給予不同訪視標準。

張美美說，預計訪視原則指引將於4月底前完成。「有些事情也不是訪視頻率可以解決」，強調訪視人員敏感度更是關鍵，比如訪視要看些什麼東西、若發現不對勁是否須連續訪視、及有異樣如何尋求協助，相關內容不排除會放入指引，也可能額外加入教程，這些都需要與專家討論。

據居家式托育服務提供者登記及管理辦法規定，托育人員初次收托兒童，1年內訪視4次，首次訪視應於收托兒童當日起30天內進行；托育人員收托兒童1年以上者，每年訪視2次，但提供全日、夜間托育服務等，每年訪視4次。（編輯：陳政偉）1130315