白麗芳卸任仍進檢討小組 兒盟：助改善出養服務

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（中央社記者張雄風台北18日電）兒福聯盟今天表示，已接受執行長白麗芳卸任申請；由於衛福部要求在25日前提交改善計畫，其中包含出養服務的改善，白麗芳也是這方面的專家，因此仍邀請她加入事件檢討小組。

兒盟發布聲明表示，兒盟董事會已接受白麗芳卸任申請，並會加強內部溝通。由於白麗芳是此案的關鍵訊息人，董事會邀請她加入事件檢討小組，共同討論改善計畫。

兒盟資源服務處品牌經理王定正告訴中央社記者，由於白麗芳也清楚此案許多關鍵訊息，儘管已經卸去執行長一職，仍然是兒盟的資深社工，因此還是邀請她加入事件檢討小組，共同討論改善計畫。

王定正補充，最重要的一點，由於衛福部要求在25日前提交改善計畫，其中包含出養服務的改善，而白麗芳也是這方面的專家，因此仍需要她提供意見。

至於執行長一職，王定正說，目前暫為空缺，尚未決定繼任人選。

媒體報導，有基層員工發動內部連署，要求「請把白麗芳執行長還給兒盟」，已有破百名兒盟人加入聲援。

王定正表示，董事會對此連署也知情，並強調內部會再加強雙邊溝通；兒盟整個組織都是以社工為主，並不會不保護社工，就此案的社工為例，兒盟持續陪伴，這些部分也會加強讓內部人員理解。

此外，民進黨立委林月琴今天指出，兒盟合作的保母，已非首次涉及不當照顧致死，多年前就曾有類似案件。

王定正提到，現在衛福部已要求兒盟針對出養服務進行通盤檢視，因此不論是過去或是現在大眾關注的案子，兒盟都會配合中央及地方政府，提出應改善的地方。（編輯：管中維）1130318