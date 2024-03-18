保母虐童案兒盟執行長白麗芳去職 基層員工連署聲援

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（中央社記者張雄風台北18日電）台北市保母涉虐童案持續延燒，昨晚傳出兒福聯盟執行長白麗芳因此卸任。兒盟今天表示，董事會已接受其卸任申請，後續仍會邀請她加入事件檢討小組，共同討論改善計畫。

台北市劉姓保母受兒盟委託照顧新北市1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，兒盟備受輿論撻伐，昨晚傳出白麗芳卸任。

白麗芳辭去執行長也引發兒盟內部反彈，更有基層員工發動內部連署，要求「請把白麗芳執行長還給兒盟」，已有破百名兒盟人加入聲援。

兒盟今天發布聲明，兒盟董事會已接受白麗芳卸任申請，並會加強內部溝通。由於白麗芳是此案的關鍵訊息人，董事會邀請她加入事件檢討小組，共同討論改善計畫。

除此之外，董事會特聘前執行長陳麗如共同加入專案小組，希望倚重陳麗如對兒盟業務的熟悉，幫助兒盟在調查期間協助穩定各項服務進行。

兒盟說明，衛生利福部15日召集檢討會議，指示兒盟於10天內提交檢討報告。為確保檢討報告完整呈現事實，兒盟董事會推派具有法律及社工背景的董事賴月蜜召集事件檢討小組，以「可協助釐清事實」為標準，邀請外部專家及業務相關部門人員及主管等成員加入，盡力完善25日呈交予部會。這也將是兒盟在未來一週最關心、也是最關鍵的任務。

兒盟表示，經歷這起兒虐致死案，讓兒盟夥伴驚懼交加；上週在慌亂中開始接到各界提問，導致對外說明一度荒腔走板，進而引發兒盟正當性受大眾質疑。經內部反覆檢討後，董事會決議，成立媒體應對小組由董事會帶領，其主要功能將協助媒體了解相關訊息。

兒盟指出，針對此案已配合檢警進行全面調查，願意接受社會公評；兒盟與每一名夥伴站在一起，等待司法釐清真相。對於辜負社會大眾的期待，也會持續檢討，並將提出明確的改革計畫。

兒盟也鼓勵社工夥伴，「兒虐案的想像對每一名夥伴都是糾心的痛，但我們不能這樣停下，在司法釐清的同時，仍需要全心維護這個不完善的制度，和政府一起找到社會安全網的合理解方」。

聲明並提到，此刻，兒盟還有300多名社工夥伴，在全台各地的街弄裡奔波，為數千名孩童努力。如果因為眼前的衝擊而停下腳步，犧牲的可能是更多孩子的笑容；兒盟會和每一名社工夥伴同行，不論接下來的挑戰多麼嚴峻，一起努力共創更好的世界。（編輯：管中維）1130318