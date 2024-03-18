虐童致死唯一死刑連署破2萬 蔡清祥：理性探討

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（中央社記者林長順台北18日電）1歲男童遭保母虐死引發社會譁然，有民眾發起虐童致死者唯一死刑提案，已獲逾2萬人連署；法務部長蔡清祥今天指出，現行刑法殺人罪最高可處以死刑，民間意見待進入立法後再理性探討。

蔡清祥上午出席立法院司法及法制委員會，針對「偵查不公開」進行專題報告，他在回應媒體提問時做出上述表示。

1歲男童疑遭保母虐死引發社會譁然，有民眾在「公共政策網路參與平台」發起「虐童致殘，加重刑責；虐童致死者，唯一死刑」提案，目前超過2萬人附議，已通過連署門檻，機關必須在5月14日前回應此提案。

蔡清祥指出，虐童如果有殺人的故意，現行刑法本來就可以依殺人罪最高處以死刑，至於虐童行為本身到底有沒有殺人故意，要看每個案件的情節認定。

他說，民間意見可以等待進入立法程序後，進行理性探討溝通。

媒體詢問，憲法法庭將於4月23日進行「死刑存廢」言詞辯論，外界認為「法庭之友」中，學者傾向「廢死」佔多數，是否影響憲法法庭最後判決結果。

蔡清祥表示，這是憲法法庭的安排，法務部立場就是秉持初衷，依照法律規定執行，只要法律有規定死刑，經過判決確定，所有救濟程序都完成，都會依法來執行。（編輯：陳仁華）1130318