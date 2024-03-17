傳白麗芳將卸任執行長 兒福聯盟：18日說明
2024/3/17 20:50（3/17 21:20 更新）
（中央社記者張雄風台北17日電）兒福聯盟轉介的保母涉嫌虐童致死，社會群情憤慨，今天傳出兒福聯盟執行長白麗芳卸任執行長一職；兒盟表示，將於明天正式對外發布聲明。
台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，兒盟備受輿論撻伐。有媒體今天披露，兒盟董事會撤換執行長白麗芳，白麗芳在內部信件說明自己在媒體危機處理過程做得不夠好，卸任執行長職務。
據報導，白麗芳在信中提到，基於她對兒盟同事的道義和情誼，以及身為助人工作者應善盡的倫理，願意以外部專家的名義出席專案處理的委員會，也會一路陪伴相關的同事，希望一切能圓滿落幕。
兒福盟聯晚間表示，對於新北兒虐案，兒盟已配合司法全面調查；但也深知不論結果，兒盟都有不可推卸之責任，需要全盤的檢討改善，避免憾事再生。
兒盟指出，針對兒盟將進行的措施，以及對於執行長白麗芳卸任一事，將於明天下午2時正式發布新聞稿聲明。（編輯：陳清芳）1130317
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