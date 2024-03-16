衛福部立院專案報告兒虐案 將聚焦檢討社安網

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）1歲男童疑遭保母虐死案震驚社會，立院衛環委員會18日將舉行專案報告。衛福部次長李麗芬今天說，主題將針對社安網進行檢討，這是中央跟地方都認為要趕快動起來的部分。

1歲男童疑遭保母虐死案，各界撻伐聲浪不斷，衛生福利部昨天召開檢討會，提出8大精進作為，包括出養必要性應由地方政府進行評估等，並請雙北市府及兒福聯盟10天內提供更具體書面報告。

衛福部18日並將到立法院社會福利及衛生環境委員會，專案報告兒虐案檢討內容。次長李麗芬今天傍晚接受媒體聯訪說明，這次兒虐案發生後，各界質疑已執行2期的社安網到底哪裡破洞、失靈，所以主題將針對社安網進行檢討。

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李麗芬表示，屆時將詳盡解釋整個社安網計畫的執行情況，包括衛福部、法務部、勞動部、教育部等部會在社安網中所做的努力、相關指標的達成情況等，最重要的是接下來如何精進。

由於目前兒虐案正在司法偵查階段，李麗芬說，專案報告將把焦點擺在行政端的策進作為，除衛福部連日召開相關檢討會議內容，重點是中央跟地方如何趕快動起來，合作協力好好落實；若立委認為有任何不足之處，無論是質詢、索取資料，甚至到立委辦公室進一步說明，都會全力配合。（編輯：陳政偉）1130316