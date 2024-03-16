藍委不滿衛福部虐童檢討報告 籲重寫亡羊補牢

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）立法院衛環委員會針對1歲男童遭保母虐死案，要求衛福部長薛瑞元18日進行專案報告；國民黨立院黨團書記長洪孟楷批評，所提報告9點結論，6點檢討地方、3點空話；國民黨立委廖偉翔籲衛福部趕緊亡羊補牢。

衛福部次長李麗芬今天表示，衛環委員會要求的題目是社會安全網的檢討，報告週五晚間完成定稿，此案很多部分都還在調查，若立委有需要瞭解，下週一的質詢、索資、到辦公室做詳細報告都可以。

1歲多男童疑遭保母虐死引發社會譁然，立院衛環委員會召委、國民黨立委王育敏排定18日邀請薛瑞元及相關部會，就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告並備質詢。

立委洪孟楷今天在臉書發文說，衛福部專案報告9點結論，只用了1頁半紙張，但細看內容，6點是地方政府檢討，3點則是沒有預算時間及成效的空話，9點結論沒有1項是衛福部負起責任；用ChatGPT都能夠生成比這樣卸責報告更有深度的內容，衛福部只想甩鍋，實在可惡。

立委王育敏指出，社會安全網面向的確非常廣泛，針對報告，應該越完整、越詳細越好，讓立委在質詢上的交換意見能更廣泛與深入，若有立委認為報告寫得太少，衛福部應檢討。

國民黨立委、衛環委員會委員廖偉翔表示，衛福部故意混淆司法調查以及行政調查，發生重大兒虐事件本來就應該要趕快檢討，避免再度發生，卻等到立院要開專報，才趕快召開專家會議來檢討，也難怪個案都會變成系統性風暴。

廖偉翔說，從食安到現在的社安，在5月20日前，人民還能繼續忍受嗎，希望衛福部今天就改，還有2天時間，趕緊亡羊補牢。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，整份不到7頁的報告，針對引發社會震驚的凌虐殺嬰案件，竟然不到2頁，完全就是在鬼混、虛應故事；衛環委員會應退回此份報告，要求衛福部好好認真的重寫。（編輯：林克倫、林興盟）1130316