綠批抹黑囤藥應向藥師道歉 廖偉翔：反映藥局怕缺藥

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北8日電）國民黨立委廖偉翔質疑有藥局為了留住客戶，賠錢、加價囤積慢性藥品，民進黨今天要求廖偉翔公開向全國藥師道歉。廖偉翔回應，他不是抹黑藥局囤藥，而是反映「有藥局怕缺藥影響民眾，導致必須加價訂藥」問題。

廖偉翔昨天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢指出，近半年來缺藥情況越發嚴重，近期也傳出，有藥局為了留住客戶，開始賠錢、加價囤積慢性藥品，但這樣過度囤積做法，只會讓缺藥越來越嚴重。

民進黨發言人戴瑋姍今天透過新聞稿表示，立委問政本應根據事實、理性問政，廖偉翔為求表現，質詢荒腔走板，傻話連篇，竟然誣指藥局私自囤藥，影響全國藥師聲譽，荒謬至極。

戴瑋姍強調，疫情期間全國6000多家健保特約藥局全數投入防疫，從口罩快篩實名制、送藥到府、調劑口服抗病毒藥物等重大政策，全國藥師守護數以千萬國人健康，卻遭廖偉翔瞎扯囤藥，隨意中傷藥局藥師們專業操守與能力，廖偉翔應公開道歉，以示負責。

戴瑋姍呼籲廖偉翔別把問政當兒戲，立法院不是作秀，更不是賣弄演技的場域，不要再用荒謬不實的言論博取聲量，傷害社會。

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廖偉翔回應，他不是抹黑藥局囤藥，而是在反映「有藥局怕缺藥影響民眾，導致必須加價訂藥」的問題，這是政府的管理不當，卻要由人民跟藥局承擔，所以他要求政府應該在供應面及需求面上預做因應，讓人民脫離缺藥的夢魘，讓藥局可以安心執業。

廖偉翔指出，昨天衛環委員會正好通過他提出的藥價改革方案，確保藥品不因健保署的藥價調整而退出台灣市場，藉以保護藥價，照顧病患用藥權益，也滿足醫師最佳的處方選擇。（編輯：張若瑤）1130308