陳建仁：中市公布檢出瘦肉精沒給台糖申覆 合理嗎

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（中央社記者林敬殷台北23日電）在野黨立委今天質詢行政院長陳建仁，質疑政府帶風向，將台糖國產梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅的責任歸責到實驗室污染。陳建仁表示，台中市政府有一件事沒做好，1月18日採檢後發現有問題，應該給台糖15天申覆檢驗，卻沒做，直接發布消息，這樣合理嗎。

台中市在農曆春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅，引發喧然大波後，行政院啟動擴大採檢未再檢出。立法院日前協商後，今天邀請陳建仁針對民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討進行專案報告並備質詢。

國民黨立委廖偉翔質詢時表示，被驗出含有西布特羅的該批豬肉樣本，從供應鏈到屠宰，再到查驗，有6個月時間，整個供應鏈及其他食安五環，都可以排除嗎。

陳建仁說，台中市政府有一件事沒有做好，1月18日採檢後，第一次檢出如果有問題，應該給台糖15天申覆檢驗的時間，台中市政府沒有請求中央，就直接發布消息，這樣公布合理嗎，這要講道理啊。在養殖場、屠宰場的同一批豬肉，900多件通通沒有檢驗出來。

廖偉翔追問，只有實驗室污染嗎，其他過程都沒有嗎，標準品與混充是分開驗，實驗室污染的話，為何只有一包驗出。食藥署當初檢驗的時候，中央另外派人審查過實驗室，確定沒問題卻推翻，浪費行政資源。

陳建仁表示，從1月18日到2月2日過了兩個星期，沒有攝影裝置，沒辦法看有沒有錯誤，最嚴重的是這十幾天沒有做第2個檢體檢驗，沒有讓台糖幫忙檢驗，問題出在這。

陳建仁說，實驗室污染雖然沒有直接證據，但經過消去法排除後，可能性是有的。至於過程哪裡有問題，要交由專家判斷。

廖偉翔追問，經過溯源編碼確認，同批豬肉售出372公斤，庫存剩11.7公斤，換算下來只有3%，查了9包，裡面有1包驗出。

陳建仁說，一群豬如果吃了瘦肉精，瘦肉精只會跑到一隻豬、一塊豬肉，這才奇怪，這是不合理推論。「你講食安是科學，這就是科學，但你講的是政治」。廖偉翔則說，「我講得不是政治」。陳建仁回應，「你不講科學」。

陳建仁指出，同一批豬同樣飼料飼養，同一個屠宰場屠宰，有的話不會只有一個檢體被檢出。廖偉翔說，母體只有3%，還有97%追蹤不回來。陳建仁反問說，「那為什麼只有這塊肉是陽性？這是科學講法。」廖偉翔說，「你不能反質詢我。」

廖偉翔又進一步詢問，民進黨執政後查驗的次數減少，卻在口頭報告說查驗量增加。陳建仁說，民國103年到106年有瘦肉精問題，當然查驗量高，後來沒有之後就減少，但整體的查驗範圍增加是事實。

廖偉翔又提到，8年下來，衛福部長至今累積333天沒參加食安會報。陳建仁表示，不要拿疫情期間做比較，「是COVID-19重要？還是參加會議重要？」（編輯：蘇志宗）1130223