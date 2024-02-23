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立委質疑食藥署專家會議公審 陳建仁：沒公審的意思

2024/2/23 18:16（2/23 18:38 更新）
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立法院23日邀請行政院長陳建仁（中）進行食安專案報告，並與衛福部長薛瑞元（左）、農業部代理部長陳駿季（右）同台列席備詢。中央社記者趙世勳攝 113年2月23日
立法院23日邀請行政院長陳建仁（中）進行食安專案報告，並與衛福部長薛瑞元（左）、農業部代理部長陳駿季（右）同台列席備詢。中央社記者趙世勳攝 113年2月23日
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（中央社記者陳俊華台北23日電）台糖豬肉瘦肉精疑雲，食藥署21日召開專家會議，傳出台中市府人員淚灑會場，立委質疑是「公審會議」。行政院長陳建仁今天說，沒有公審的意思，如果真的掉眼淚、受委屈，他也會不捨。

台中市在農曆春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅瘦肉精，行政院啟動擴大採檢，未再檢出。立法院今天邀陳建仁率相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告，並備詢。

國民黨立委李彥秀質詢時，質疑食藥署21日召開的是食安專家會議，還是公審地方稽查人員的會議。陳建仁答詢時說，沒有公審的意思，「如果真的掉眼淚、受到委屈，我會不捨，但我不在現場，沒辦法講」。

李彥秀說，如果是立法院長韓國瑜在現場，一定會拍拍肩膀、說聲加油；陳建仁說，他平常不拍女性肩膀的，但謝謝所有檢驗人員的努力，「我會謝謝她」。

李彥秀指出，地方檢驗出西布特羅，不管多少是否就有公告義務。陳建仁說，要確認檢出數據是正確的，這很重要，檢驗樣品如果是極微量，就需要再做同批檢查，同一塊豬肉檢驗22次結果都不一樣，「才奇怪嘛」。

陳建仁表示，如果是他自己做實驗，同一樣本實驗結果有十幾倍的差異，「我會自己檢討實驗有沒有錯」，這是實驗的基本要素。李彥秀說，建議全部都收回來由中央來驗；陳建仁說，沒有這回事，如果實驗不正確，怎麼公布，且它自己對結果也有質疑，不然怎麼要驗22次。

另外，民進黨立委王定宇指出，同一塊肉驗了22次，數據落差十多倍，台中市府卻還是公布數據，這會從科學問題變成心理恐慌問題，希望能建構發布的標準、實驗程序，如果真的有毒就該公布。陳建仁表示，當時應該要再檢驗同一批肉品，否則會引起恐慌。

王定宇也關注，肉價是否因此波動。農業部代理部長陳駿季說，監測整個過程，從2月2日到春節收市前，批發價格是每公斤新台幣90.8元，但春節後因為受到不同因素影響，讓平均價格掉到86元。

而衛福部長薛瑞元因為感冒聲音沙啞，韓國瑜也特別表示，可以請薛瑞元坐著備詢，「因為我感覺你真的很不舒服」；韓國瑜也請陳建仁坐著回答，「反正內容一樣」。（編輯：蘇龍麒）1130223

立法院23日邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，就民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢，由立法院長韓國瑜（圖）主持院會。中央社記者趙世勳攝 113年2月23日
立法院23日邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，就民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢，由立法院長韓國瑜（圖）主持院會。中央社記者趙世勳攝 113年2月23日
#陳建仁
#李彥秀
#韓國瑜
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