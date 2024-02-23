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台糖瘦肉精風波司法調查？ 蔡清祥：地檢署正在了解

2024/2/23 13:00
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（中央社記者郭建伸台北23日電）民進黨立委李坤城關注台糖豬肉瘦肉精風波是否進行司法調查。法務部長蔡清祥今天在立法院會備詢表示，台中地檢署正在了解，「可能涉及刑責」，因為有民眾檢舉，地檢署會就外界看法進一步瞭解。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

李坤城質詢指出，外界對於台糖豬肉瘦肉精風波可能原因，包含實驗室污染或是「千面人事件」，詢問陳建仁看法。

陳建仁表示，實驗室污染只是其中一種可能性，但採取檢體到公布報告經過很長時間，不易溯源，加上這實驗室並不像病毒P3實驗室裝設攝影機，若沒紀錄不容易查出。

陳建仁說，食品事件會擔心「千面人事件」，若屬於千面人事件，不會檢驗出這麼低的濃度；由於濃度偏低，除了遭到污染可能性，也可能是檢驗不準。但他強調，實驗室有留下採購肉品的錄影帶，沒發現任何異常情況。

李坤城也詢問，政府除了行政調查，是否會有司法調查。

蔡清祥表示，台中地檢署正在了解，「可能涉及刑責的部分」，因為有民眾檢舉，地檢署會就外界看法進一步瞭解。

李坤城說，這件事是過年前發生，不希望到最後變成懸案，並希望行政、司法都要調查。（編輯：翟思嘉）1130223

陳建仁
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