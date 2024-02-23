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瘦肉精疑雲 陳建仁：中市府沒按照SOP通知台糖複驗

2024/2/23 13:09（2/23 13:17 更新）
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立法院23日上午邀請行政院長陳建仁（左2）提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告，並率經濟部長王美花（右2）、衛福部長薛瑞元（左）與農業部代理部長陳駿季（右）等相關部會首長列席備詢。中央社記者趙世勳攝　113年2月23日
立法院23日上午邀請行政院長陳建仁（左2）提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告，並率經濟部長王美花（右2）、衛福部長薛瑞元（左）與農業部代理部長陳駿季（右）等相關部會首長列席備詢。中央社記者趙世勳攝　113年2月23日
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（中央社記者陳俊華台北23日電）台糖豬肉瘦肉精疑雲，食藥署21日召開專家會議，傳出台中市府人員淚灑會場，衛福部長薛瑞元今天說，專業跟科學的事情，用情緒去處理是不對的。行政院長陳建仁表示，3月將公告會議結論，並說，台中市政府應該要有15天時間讓台糖申請複驗，卻完全沒做到，「這就是沒按照SOP」。

台中市政府在農曆春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅，行政院啟動擴大採檢，未再檢出。立法院今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備詢。

國民黨立委洪孟楷質詢時表示，衛福部食藥署召開專家會議時，傳台中市衛生局人員淚灑會場。薛瑞元答詢時說，他沒接到這樣的訊息，專業跟科學的事情，用情緒去處理是不對的，淚灑就是一種情緒。洪孟楷質疑薛瑞元是在指責台中市衛生局人員，薛瑞元則說，「我沒有指責」。

陳建仁表示，開會過程中，有沒有淚灑都是媒體報導，他無法查證，但專家學者會中就實驗室是如何操作，都有詳盡調查，也許調查過程中讓這名台中市府人員感到有壓力也說不定。

洪孟楷問，是否能對外公布專家會議的會議紀錄；陳建仁說，「都有啊」，會議結論3月會出來，包括開會結果、委員名單、個人發表意見都會公告。

另外，民進黨立委洪申翰質詢時指出，台中市政府在1月15日抽驗、2月2日發布新聞稿宣稱驗出西布特羅，中間間隔了18天，詢問台糖公司是哪天收到台中市政府通知。經濟部長王美花說，台糖是在2月2日看到台中市政府對外的新聞稿後才知道，之前完全沒有通知。

洪申翰說，這完全不符規定，台中市政府應該給廠商15天時間申請複驗，才能公布不合規定的廠商。薛瑞元表示，一開始驗到時，應該先找同批的肉品重複檢驗，但台中市政府實驗室卻是對同一檢體進行多次檢驗。

陳建仁表示，台中市政府應該要有15天時間讓台糖申請複驗，卻完全沒做到，這18天時間也沒通知台糖申請複驗，「這就是沒按照SOP（標準作業程序）」。（編輯：蘇志宗）1130223

立法院23日邀請行政院長陳建仁（右）進行食安專案報告並備質詢，民眾黨立委陳昭姿質詢結束後，陳建仁將拿到的五花火鍋肉片與豬肝遞給農業部代理部長陳駿季（左）。中央社記者趙世勳攝　113年2月23日
立法院23日邀請行政院長陳建仁（右）進行食安專案報告並備質詢，民眾黨立委陳昭姿質詢結束後，陳建仁將拿到的五花火鍋肉片與豬肝遞給農業部代理部長陳駿季（左）。中央社記者趙世勳攝　113年2月23日
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