台糖瘦肉精調查 政院：單一事件 無法排除檢驗污染風險

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（中央社記者賴于榛台北8日電）台糖豬肉瘦肉精疑雲，行政院食安辦今天說明調查結果指出，經專家會議結論，此次台糖豬肉驗出西布特羅定調為單一檢體事件，可排除其他階段受污染風險，但無法排除也未能證實檢驗階段受污染風險。

至於台糖若想要重新上架產品，則須依程序向地方衛生機關申請。

台糖豬肉疑有瘦肉精案源於農曆年前，台中市政府指出，在台糖安心豚梅花肉片中驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續衛福部食藥署及農業部擴大追查921件皆未檢出，僅於複檢同一問題肉品剩餘檢體時仍檢出微量。

為追查原因，衛福部與農業部2月下旬分別召開專家會議，行政院食品安全辦公室主任許輔、衛福部食藥署長吳秀梅、農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬今天舉行記者會，公布專家會議結果。

許輔表示，專家會議結論排除輸入西布特羅流入食品鏈，以及排除檢體在豬隻畜養、屠宰分切、販售階段受污染的風險，但無法排除也未能證實檢驗階段受污染風險。

根據食安辦報告，過去2年共計4家業者少量輸入西布特羅，供公私單位實驗室供分析檢驗比對使用，未流入農業端及食品供應鏈；經檢視台糖文件、紀錄與乙型受體素自主監測報告，也未發現購入及使用乙型受體素。

另外，台糖南靖畜殖場所有豬隻血液、毛髮、飼料，與該單一檢體同批次肉品，以及台糖所有畜牧場共計793件檢體也未檢出乙型受體素。

屠宰分切部分，信功公司品質管理文件、紀錄資料，台糖公司產品均來自所屬的畜牧場，未與其他來源豬隻、豬肉混合，且操作均由台糖派駐人員現場監督，不同批次作業之間也經清潔消毒，無交叉污染疑慮。

至於關鍵的檢驗階段則發現部分異常現象。許輔說，根據衛福部專家會議討論，發現此案實驗室標準品保存防潮櫃鎖匙插在櫃上未實質上鎖，且單一檢體在開封採檢袋前，已經過3次反覆冷凍解凍，顯示檢體的保存與操作有缺失。

同時，該單一檢體打開採檢袋前，在台糖包裝及採檢袋間已產生血水，顯示檢體袋內的台糖原包裝於檢體袋開封時已有破損，非屬完整受檢狀態。

許輔也說，此案實驗室對該單一檢體進行3次取樣分析，並經過22次重複檢驗，定量值高低超過10倍，超越正常誤差範圍，顯示檢驗的可重複性有疑慮，也顯示西布特羅在檢體中的濃度分布不均勻；因多次定量值高低差距極大，故實驗室出具最終報告值的判斷方式，也未盡合理。

許輔表示，此案的單一檢體雖經複驗確含西布特羅，但實驗室管理未臻完善，且該單一檢體在檢體袋開封前並未保持完整狀態，就事後證據來看，無法完全排除此事件檢驗階段受污染的風險，也未能證實檢驗階段受污染。

他強調，此事是單一檢體事件，經調查後可確保國產豬肉安全，未來除非有新事證，否則不會再啟專家會議。至於台糖未來是否可以重新上架相關產品，或是據以求償，許輔表示，求償與否須由台糖決定，而此檢驗案牽涉台中市跟台南市政府，台糖可以依程序去向地方衛生機關申請上架。

吳秀梅則表示，此事件的專家會議結論，將在去識別化後，分別在農業部、衛福部網站上公開。（編輯：林淑媛）1130308