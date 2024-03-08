瘦肉精風波定調單一個案 台糖：非同批次梅花肉片持續銷售

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（中央社記者羅元駿台北8日電）行政院食安辦針對台糖梅花豬檢出西布特羅案，定調為單一檢體事件。台糖今天表示，從未使用「西布特羅」飼養豬隻，目前同批次已回收肉片不考慮重新上架，至於非同批次的台糖梅花肉片，以及其他台糖肉品，已持續在通路銷售。

行政院食安辦今天說明調查結果，經專家會議結論，此次台糖豬肉驗出西布特羅定調為單一檢體事件，可排除其他階段受污染風險，但無法排除也未能證實檢驗階段受污染風險。台糖若想重新上架產品，則須依程序向地方衛生機關申請。

台糖發布新聞稿指出，食安辦結果顯示，包括台糖飼料、畜殖場、肉品在內的國產豬肉，均無檢出含西部特羅在內的21種乙型受體素。

台糖表示，在瘦肉精事件發生後，台糖依照主管機關要求，將同批次梅花肉品下架回收，非同批次梅花肉片以及其他品項的肉品，台糖也預防性下架，接受通路商及消費者退貨。

至於食安辦建議台糖向衛生機關申請產品重新上架，台糖受訪時表示，當時同批次梅花肉片已回收438包，數量較少且考量回收後的品質管理，目前438包肉片不考慮重新上架；至於非同批次的台糖梅花肉片，以及其他台糖肉品，已持續在通路銷售。

媒體關心是否採取法律行動，台糖表示，會依照調查結果，先委請顧問律師提出專業法律意見後，再後續討論。

台糖表示，感謝行政院食安辦公室、農業部、衛福部食藥署以及包括台南市衛生局，各地的食安、衛生專業人員協助釐清。（編輯：潘羿菁）1130308