中央台糖瘦肉精調查提質疑 中市：與驗出無關

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）行政院今天公布台糖肉片檢出西布特羅調查結果，無法排除及證實實驗室污染並提4疑點。中市府表示，中央提出的質疑，都與肉片驗出西布特羅無關，卻是付出最低社會成本的結論。

行政院今天舉行「行政院食品安全辦公室說明西布特羅事件之調查結果」記者會，結論為無法排除及證實實驗室污染，並提出台中市實驗室有標準品保存櫃未實質上鎖、檢體袋開封前未保持完整狀態、反覆冷凍解凍、已產生血水等情形。

對於行政院的調查結果，今天也在台中市議會臨時會中引發藍綠陣營攻防，民進黨市議員施志昌、黃守達、林德宇、王立任等人表示，台中市從抽驗、初驗、公布總共花了18天，拖延這麼長的時間，更難以完全排除樣品污染可能性。施志昌還說這是「根本藍色織豬謊」。

國民黨市議員張廖乃綸等人則說，中央應該積極追查問題源頭，而不是指責地方稽查人員，中央應支持地方捍衛食安，維護人民健康，民意代表也不要抹煞基層稽查人員的辛苦。

中市衛生局長曾梓展針對中央提出的質疑，在臨時會中表示，只有對環境有毒檢體才要上鎖；檢體要做均質檢測前要解除冷凍，勢必有血水滲出；也沒有規定要真空包裝，衛生局提供的檢驗包裝沒有滲漏，而反覆解凍不影響豬肉是否含西布特羅。中央的質疑都與肉品驗出西布特羅無關，卻是付出社會成本最低的結論。

列席備詢的台中市長盧秀燕說，她對食安處人員有信心，而且他們不妥協，沒有受到政治壓力包庇，並勇於揭露，維護市民食安，非常了不起。（編輯：郭諭儒）1130308