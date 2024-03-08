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蘇丹紅風暴 陳建仁：系統性事件會把關食安

2024/3/8 10:13（3/8 10:32 更新）
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（中央社記者王揚宇台北8日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴擴大，行政院長陳建仁今天受訪表示，這件事情確實是系統性事件，但政府在很快的時間內逐批檢查，且從上到下溯源，也感謝各地方政府配合食藥署進行相關稽查，政府會繼續將食安把關做得更好。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，針對西布特羅事件、蘇丹紅辣椒粉等食安議題，作上述表示。

陳建仁說，政府對於食品安全一向都是全力以赴，不敢掉以輕心，對於西布特羅案件7日有做相關檢討，過程中也提出一些專家委員會審查的結果報告，稍後由行政院食品安全辦公室開記者會做詳細說明。

陳建仁表示，基本上西布特羅這個事件上，行政院和地方政府都有共同的想法，即這是單一個案事件，但未來如何加強檢驗室的檢驗標準流程管控，及未來如何發布相關訊息，有所精進的地方會由食安辦公布。

陳建仁說，至於辣椒粉這件事情確實是系統性事件，但政府在很快的時間內展開逐批檢查，而且從上到下溯源，也要感謝各地方政府衛生局配合衛生福利部食品藥物管理署做相關稽查工作，衛福部長薛瑞元也答應3月底會清查完畢。

陳建仁表示，各單位提高警覺，超前讓學校的午餐不用辣椒粉、咖哩粉，甚至養老機構也這樣做，政府會繼續把食安把關做得更好，確保民眾健康。

此外，陳建仁也說，今天是國際婦女節，他要向全國婦女祝福婦女節快樂。（編輯：張均懋）1130308

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