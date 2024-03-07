陳建仁見愛沙尼亞訪團 盼深入合作軍事科技研發

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長陳建仁今天接見愛沙尼亞國會時表示，雙方互訪頻繁，期待未來能在資通訊安全、軍事科技研發、防衛工業、全民防衛動員等領域更深入交流，也盼能與愛沙尼亞合作，共同協助烏克蘭重建。

陳建仁今天在外交部長吳釗燮、行政院發言人林子倫等人陪同下，接見愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）訪團。他致詞時表示，台灣與愛沙尼亞近年來互訪頻繁，除愛沙尼亞跨黨派國會議員接力來台，吳釗燮去年也曾訪問愛沙尼亞，並透過公開演說，傳達台灣與愛沙尼亞人民共同抵抗極權的決心。

陳建仁說，感謝愛沙尼亞自2020年起便支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO），且與美國、英國、法國等理念相近國家，共同呼籲WHO，納入包括台灣在內的所有國際夥伴。

他表示，俄烏戰爭屆滿2週年，民主陣營應該更加團結在一起，並鞏固對烏克蘭的協助，台灣身為國際成員，提供烏克蘭各項人道救援，迄今捐贈1億1500萬美元，還有7000多噸的物資給烏克蘭，期待也能與愛沙尼亞合作，共同協助烏克蘭重建。

陳建仁也指出，兩國交流期待與愛沙尼亞在資通訊安全、軍事科技研發、全民防衛動員，以及軟體網路工業等領域，有更深入的交流。

裴克多則說，台灣跟愛沙尼亞都面臨非常不確定、無法預測的，甚至說有點瘋狂的鄰國，這些鄰國都設法干預、操弄民眾與政策，希望兩國能互相分享經驗，相信民主會贏得勝利，而台灣面臨混合式攻擊還是支持烏克蘭，展現願意與世界夥伴一起的態度與意願，非常令人敬佩。

他表示，台灣如果想要參與國際組織，愛沙尼亞會支持且保持開放態度，也願意跟台灣在各領域發展合作，「我們會是台灣的盟友，也會成為真正更親近的朋友」。（編輯：黃國倫）1130307