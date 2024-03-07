款宴愛沙尼亞國會訪團 吳釗燮：展現民主國家團結

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）「愛沙尼亞國會友台小組訪問團」訪台，外交部長吳釗燮款宴訪團時表示，俄烏戰爭爆發後，理念相近國家合作因應威權體制挑戰及脅迫愈發重要，愛沙尼亞與台灣合作援助烏克蘭，展現同為民主前線國家的團結，有助增進全球民主的韌性。

外交部發布新聞稿表示，部長吳釗燮6日晚宴歡迎「愛沙尼亞國會友台小組訪問團」，友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）等8名朝野國會議員均為首次訪台。

吳釗燮表示，希望訪團透過此行，深刻瞭解台灣民主自由的生活方式及蓬勃發展的公民社會，並進一步拓展雙邊實質合作。

吳釗燮說，去年首度訪問愛沙尼亞，瞭解愛沙尼亞過去歷經威權統治，「波羅的海之路」為爭取自由而團結一致抵抗極權的歷史，讓台灣人民感動不已；俄烏戰爭爆發後，理念相近國家合作因應威權體制挑戰及脅迫愈發重要，愛沙尼亞與台灣合作援助烏克蘭，展現同為民主前線國家的團結，有助增進全球民主的韌性。

裴克多說，愛沙尼亞國會有6個主要政黨，此次訪團成員分屬5大政黨，顯示愛國跨黨派支持台灣的力量。台灣與愛沙尼亞均面臨威權強鄰，即使地理位置遙遠，但共享人權理念、擁有相近法治價值，在對抗極權威脅以及援助烏克蘭上更是緊密且同心。

外交部表示，吳釗燮與訪團成員也就台歐經貿關係、假訊息威脅、台海和平穩定對全球的重要性、中國對南海野心、網路安全與數位服務、波海及中東歐地區政經情勢等議題交換意見，雙方都期待台愛兩國進一步深化實質關係。（編輯：翟思嘉）1130307