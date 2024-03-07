總統：與愛沙尼亞加強合作 穩健務實協助烏克蘭重建

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天接見愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多訪問團表示，台灣正研議和愛沙尼亞國際發展中心加強合作，希望以穩健務實的方式協助烏克蘭重建基礎設施。裴克多對台灣致力協助烏克蘭表示敬佩，並希望台灣能在愛沙尼亞首都塔林設處，持續深化雙邊關係。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍陪同下接見愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）所率領的訪問團，她致詞表示，歡迎愛沙尼亞訪團首度到台灣，感謝以行動支持台灣。

總統藉此機會感謝裴克多多次在公開場合及社群媒體支持台灣的國際參與，也要感謝愛沙尼亞政府以及國會友台小組連續4年支持台灣參與國際衛生組織，為國際社會貢獻心力。

總統表示，台灣與愛沙尼亞有許多相似之處，共享自由、民主、人權以及法治等普世價值，也都位居對抗威權主義擴張的第一線，在俄烏戰爭爆發後，台灣與愛沙尼亞都積極援助烏克蘭，目前台灣也研議與愛沙尼亞國際發展中心加強合作，希望以穩健務實的方式協助烏克蘭重建基礎設施。

她指出，這次裴克多率領跨黨派議員訪問台灣，相信有助於台灣與愛沙尼亞深化民主夥伴關係，一起為全球民主發展努力。

總統說，希望藉由訪賓的支持與協助，未來台灣與愛沙尼亞在資通訊與精密機械等產業促進交流，並且在各領域尋求更多合作機會，這次訪團是台灣與愛沙尼亞雙邊交流的重要一步，她再次表達誠摯歡迎，也祝福此行訪問順利圓滿。

裴克多致詞表示，此行要展現愛沙尼亞國會跨黨派對台灣的支持及團結，同時要展現愛沙尼亞的外交政策是以價值為基礎，希望尋求新的夥伴，並與民主夥伴深化合作；同時也積極尋求台灣在愛沙尼亞首都塔林設處的可能性，希望持續深化雙邊的關係。

他說，雖然愛沙尼亞與台灣距離遙遠，但感覺就像是鄰居；愛沙尼亞與台灣面臨許多共同議題，每天都遭遇到鄰國強權的施壓及侵害，這些威權體制的國家是一個邪惡的軸心，要盡其所能破壞民主，因此所有民主陣營更應團結。

他指出，愛沙尼亞一直都致力推動數位治理及數位科技的不同可能性，且相信科技並不是對時代的威脅，台灣是數位科技時代的全球領導者，而且也是半導體的領導者；因此，愛沙尼亞與台灣應該合作推動新科技，政府之間要有合作，運用新的科技來造福人民，並深化民主。

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裴克多表示，俄烏戰爭對愛沙尼亞來說也是存亡的問題，所以愛沙尼亞致力幫助烏克蘭，在這個艱難時刻當中，台灣每天自己都面臨中國的壓力及威脅，還是抽時間、找資源協助烏克蘭，證明台灣不僅是提升自己的民主，也致力維護全世界的民主。

最後，他強調此次訪團是愛沙尼亞國會跨黨派的訪團，顯示國會對台灣跨黨派的支持，以及推動雙邊關係，同時也努力積極尋求台灣在愛沙尼亞首都塔林設處的可能性，希望能夠在未來幾年及以後持續深化雙邊關係。（編輯：翟思嘉）1130307